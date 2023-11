The AZEK Company Inc. est un concepteur et un fabricant de produits d'aménagement extérieur. Les secteurs d'activité de la société comprennent le secteur résidentiel et le secteur commercial. Le secteur résidentiel conçoit et fabrique des produits d'aménagement extérieur, notamment des terrasses, des rampes, des garnitures, des moulures et des accessoires. La société propose des terrasses en bois composite et en polychlorure de vinyle (PVC). Ses solutions de garde-corps permettent aux consommateurs de mettre en valeur leurs espaces de vie extérieurs grâce à des garde-corps en composite et en aluminium. Le segment commercial de la société comprend les lignes de produits Vycom et Scranton. Vycom fabrique un matériau polymère conçu pour remplacer le bois, le métal et d'autres matériaux traditionnels dans toute une série d'applications. Les produits Scranton fournissent des cloisons de salle de bain, des cabines de douche et de déshabillage, des casiers et d'autres solutions de stockage. Le portefeuille de produits d'aménagement extérieur de la société est vendu sous les marques TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX, StruXure et ULTRALOX.

Secteur Fournitures de construction et installation