Bahrain Ship Repairing and Engineering Co BSC est une société à participation publique basée à Bahreïn qui fournit des services d'entretien et de réparation aux navires opérant dans le golfe Persique et aux transporteurs maritimes. La société opère par le biais de quatre divisions : la division des services d'ingénierie technique et de marketing (Team) est spécialisée dans la fabrication, la modification et l'entretien des tableaux de distribution, des centres de contrôle des moteurs et des panneaux de contrôle ; la division des petits bateaux (SBD) fournit des services d'ingénierie et d'autres services connexes ; la division de réparation des conteneurs (CRD) est engagée dans l'inspection et la réparation des conteneurs dans le port de Bahreïn, et la division de réparation des pompes marines et industrielles (MIPR) est une installation de réparation des pompes située dans la zone industrielle de Mina Salman, adjacente au port de Mina Salman. Les services de la société comprennent des travaux mécaniques, des travaux en acier, des travaux de tuyauterie, des services électriques, des travaux de sablage et de peinture, des travaux d'usinage et de montage, des travaux de menuiserie et d'autres services spécialisés.

Secteur Construction navale