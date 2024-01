La Bank of N.T. Butterfield & Son Limited a annoncé la promotion de Michael Neff au poste de chef de l'exploitation du groupe. Jody Feldman a été promu directeur général des Bermudes et rejoint le comité exécutif. Kevin Dallas, déjà chef du marketing et des communications du groupe, assumera des responsabilités supplémentaires en tant que chef de l'expérience du groupe Butterfield.

M. Neff, qui occupe le poste de Managing Director des Bermudes et de International Wealth depuis 2018 après avoir rejoint Butterfield en 2011 en tant que Group Head of Asset Management, prend la responsabilité des opérations et de la technologie au sein du groupe. M. Feldman, qui a occupé le poste de responsable de la banque d'entreprise aux Bermudes depuis 2020, assume le rôle de directeur général des Bermudes et est responsable des activités de Butterfield aux Bermudes. M. Neff a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers.

M. Neff a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers, ayant occupé des postes de direction dans la gestion de patrimoine, les services à la clientèle et les fonctions de développement commercial. Il a débuté sa carrière au sein du groupe de banque privée de la Chemical Bank. M. Neff a dirigé la mise en œuvre du modèle mondial de relation client pour la gestion de patrimoine au sein de la banque privée de Citibank avant de quitter l'entreprise pour créer AnswerSpace Inc. un cabinet de conseil en technologie de planification financière en 1998.

Il a ensuite fondé Monetaire Inc, un fournisseur de premier plan de logiciels de planification financière et de conseil, qui a été racheté par RiskMetrics Group en 2004. Chez RiskMetrics, il a d'abord occupé le poste de responsable mondial de la gestion de patrimoine, avant de devenir co-responsable de l'activité mondiale de gestion des risques financiers de l'entreprise. M. Neff est titulaire d'un Bachelor of Arts du Middlebury College et d'un Master of Business Administration de la Columbia Business School.

M. Feldman a travaillé pendant vingt ans dans le secteur des services financiers à Londres, à New York et aux Bermudes. Avant de retourner aux Bermudes pour rejoindre Butterfield, M. Feldman était Managing Director et Head of Financial Institutions (North America) pour l'équipe Corporate Banking de la Deutsche Bank à New York. Il a également été co-responsable de l'Insurance Council, se concentrant sur l'augmentation des revenus de vente et de négociation avec les compagnies d'assurance en tirant parti des relations entre les équipes bancaires et de marché. M. Feldman a commencé sa carrière chez HSBC, où il a passé 15 ans à travailler avec les clients des institutions financières.

Il est titulaire du titre de Chartered Financial Analyst et est diplômé du Lafayette College à Easton, en Pennsylvanie. M. Dallas possède une vaste expérience en matière de stratégie marketing et de croissance axée sur la clientèle, et dirige les fonctions marketing et communication chez Butterfield depuis 2020. Diplômé de l'Université Brown, Kevin a été consultant en stratégie, associé chez Bain & Company, et Chief Product & Marketing Officer chez Worldpay plc à Londres avant de revenir aux Bermudes pour diriger l'Autorité touristique des Bermudes de 2017 à 2020.