Bank of Nova Scotia : Documént Financiére 01/03/2022 | 12:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires T1 Rapport trimestriel 2022 aux actionnaires Diffusion en direct sur le Web de la conférence téléphonique de la Banque avec les analystes. Se reporter aux renseignements à la page 80. La Banque Scotia annonce les résultats de son premier trimestre TORONTO, le 1er mars 2022 - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 2 740 millions de dollars pour son premier trimestre, comparativement à 2 398 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 2,14 $, comparativement à 1,86 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté1) pour le premier trimestre s'est établi à 2 758 millions de dollars et le bénéfice dilué ajusté par action a augmenté, passant de 1,88 $ pour l'exercice précédent à 2,15 $. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 15,9 %, contre 14,4 % pour l'exercice précédent. Nous avons connu un bon départ en 2022 grâce au grand potentiel de gains de la Banque, nos quatre secteurs d'activité ayant dégagé des résultats d'exploitation très vigoureux. Le trimestre a été marqué par une forte croissance des prêts et des revenus tirés des frais », a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Au cours du trimestre, la Banque Scotia a été nommée Banque de l'année au Canada par le magazine The Banker pour une troisième année d'affilée, ce qui consolide encore plus notre rôle de chef de file du secteur bancaire dans les Amériques. Je suis incroyablement fier de notre équipe, qui n'a pas ménagé ses efforts pour offrir à nos clients des conseils exceptionnels et une expérience bancaire hors pair, et ce, tout en répondant aux attentes de nos actionnaires et de nos parties prenantes dans la collectivité. De plus, je suis heureux d'annoncer que la Banque Scotia s'est vu décerner, pour nos travaux portant sur les risques climatiques et la promotion de l'égalité des races et des sexes, le prix de la meilleure stratégie de développement durable ( Best Corporate Sustainability Strategy ) à l'occasion des ESG Investing Awards 2022. » Le bénéfice net ajusté1) dégagé par le Réseau canadien s'est chiffré à 1 205 millions de dollars, en hausse de 32 % par rapport à l'exercice précédent. Ces résultats sont attribuables à l'augmentation des revenus découlant de la forte croissance des prêts et de l'activité accrue générée par les clients, aux tendances favorables en matière de qualité du crédit et au levier d'exploitation positif. Le bénéfice net ajusté1) des Opérations internationales s'est établi à 552 millions de dollars, en hausse de 38 % par rapport à l'exercice précédent. La progression est attribuable à la forte croissance des prêts hypothécaires à l'habitation et des prêts aux entreprises, à la gestion serrée des dépenses facilitée par l'adoption par les clients des canaux numériques et à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Le bénéfice net ajusté1) du secteur Gestion de patrimoine mondiale s'est chiffré à 419 millions de dollars, soutenu par la forte progression des ventes dans l'ensemble de nos activités de gestion d'actifs, par la croissance à deux chiffres des services bancaires privés et par la croissance marquée de nos activités de services-conseils. Les ASG2) et les ASA2) ont augmenté de 11 % par rapport à l'exercice précédent. Les Services bancaires et marchés mondiaux ont encore une fois généré de solides résultats trimestriels, ayant inscrit un bénéfice net de 561 millions de dollars. Ce résultat est attribuable à l'augmentation des revenus pour l'ensemble de nos services liés aux marchés des capitaux, services bancaires aux sociétés et services bancaires d'investissement, reflétant la forte croissance des prêts ainsi que la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T13) de la Banque s'étant établi à 12,0 %, cette dernière demeure bien capitalisée et en bonne position pour continuer à financer ses plans de croissance stratégiques et assurer aux actionnaires un rendement sur leur capital investi. Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 4. Se reporter au glossaire à la page 48 pour obtenir une description de cette mesure. Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2018). Recommandations du Groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements (GTDAR) Le Conseil de stabilité financière a mis en place le Groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements (le « GTDAR ») en mai 2012 afin d'élaborer des principes fondamentaux en matière d'informations à fournir. Le 29 octobre 2012, le GTDAR a publié son rapport intitulé Enhancing the Risk Disclosures of Banks, lequel met de l'avant des recommandations axées sur l'amélioration des informations fournies sur le risque et répertorie les pratiques les plus courantes en matière de présentation d'informations sur le risque. Suit la table des matières de ces recommandations afin de faciliter la consultation des documents publiés de la Banque, qui sont disponibles au www.banquescotia.com/relationsinvestisseurs. Tableau de référence du GTDAR T1 2022 Rapport annuel 2021 Informations supplémentaires sur Rapport les fonds propres Rapport de États Type de risque Numéro Information fournie trimestriel réglementaires gestion financiers Général 1 Liste des risques auxquels la Banque est exposée. 14 2 Terminologie, mesures et paramètres clés liés au risque de la Banque. 82-85 3 Risques importants et risques émergents et évolution des risques durant la période de communication de l'information. 87-88,92-98 4 Examen des faits nouveaux en matière de réglementation et des plans visant à satisfaire aux nouveaux ratios 61-64,106-109, réglementaires. 42-45 122-124 Gouvernance 5 Structure de gouvernance du risque de la Banque. 79-81 du risque, 6 Description de la culture de gestion du risque et des gestion du procédures appliquées pour soutenir cette culture. 82-85 risque et 7 Description des principaux risques découlant du modèle modèle d'affaires de la Banque. 86 d'affaires 8 Essais dans des conditions critiques dans le cadre des activités de gouvernance du risque et de gestion du capital de la Banque. 82-83 Suffisance 9 Exigences en matière de fonds propres liées au pilier 1 et des fonds répercussions pour les établissements bancaires propres et d'importance systémique à l'échelle mondiale. 42-43 3 61-64 216 actifs 10 a) Composantes des fonds propres réglementaires. 42, 70 18-21 65 pondérés en b) Rapprochement du bilan comptable et du bilan réglementaire. 15-16 fonction des 11 État des variations des fonds propres réglementaires depuis la risques période de communication de l'information précédente, y compris l'évolution des actions ordinaires et assimilées de T1, des fonds propres de T1 supplémentaires et des fonds propres de T2. 42 70 66-67 12 Analyse du niveau cible de capital, et plans pour atteindre celui-ci. 61-64 13 Analyse des actifs pondérés en fonction des risques par types 5, 34, 36-47,55-57, de risque, entreprises et actifs pondérés du risque de marché. 61, 73, 79 69-73, 86, 131 185, 240 14 Analyse des exigences en matière de fonds propres pour 13-14,34-48,54-57, 185, chaque catégorie d'actif aux termes des règles de Bâle. 61,66-69 69-73 233-240 15 Compilation du risque de crédit de la Banque. 74 13-14,34-48,66-69 69-73 235 16 États du rapprochement des variations des actifs pondérés en fonction des risques pour chaque type d'actifs pondérés en fonction des risques. 49, 60, 72 69-73 17 Examen de l'exigence d'évaluation rétrospective des règles de Bâle III, y compris le rendement et la validation du modèle lié au risque de crédit. 77 70-72 Liquidité et 18 Analyse des actifs liquides de la Banque. 33-36 104-109 financement 19 Analyse des actifs grevés et non grevés par catégories du bilan. 33-36 106 20 Total consolidé des actifs, des passifs et des engagements hors bilan analysés par échéances contractuelles restantes à la date du bilan. 40-41 110-112 21 Analyse des sources de financement de la Banque et description de sa stratégie de financement. 38-39 109-110 Risque de 22 Interdépendance des mesures du risque de marché pour les marché portefeuilles de transaction, les portefeuilles de titres détenus à des fins autres que de transaction et le bilan. 32-33 103 23 Examen des principaux facteurs du risque de marché pour les portefeuilles de transaction et les portefeuilles de titres détenus à des fins autres que de transaction. 75 99-104 239-240 24 Examen de l'évolution de la VàR d'une période à l'autre et des hypothèses, limites, évaluations rétroactives et validations de la VàR. 32, 75 99-104 239-240 25 Autres techniques de gestion du risque : essais dans des conditions critiques, VàR ayant subi une simulation de crise, évaluation du risque d'écart grave et horizon du risque de marché. 99-104 240 Risque de 26 Analyse des expositions globales au risque de crédit, y 5, 34, 36-47, 92-98, 194-196, crédit compris pour les prêts personnels et les prêts de gros. 55-57 125-131 236-238 27 Examen des politiques visant à cerner les prêts douteux, à définir la dépréciation et les prêts renégociés ainsi qu'à expliquer les 163-165, politiques de report de remboursements de prêts. 196 28 Rapprochements des soldes d'ouverture et de clôture des prêts dépréciés et dotations au compte de correction de 94, 125-126, valeur pour l'exercice. 60 31, 32 128-129 196 29 Analyse du risque de crédit de contrepartie découlant des transactions dérivées. 44, 73-74 78 90-91 183-186 30 Analyse des techniques d'atténuation du risque de crédit, y compris les garanties détenues pour toutes les sources de risque de crédit. 73-74 90-91, 95 Autres risques 31 Mesures quantifiées de gestion du risque d'exploitation. 75 73, 113 32 Examen des éléments de risque connus publiquement. 44 78 Banque Scotia - Rapport du premier trimestre de 2022 RAPPORT DE GESTION RAPPORT DE GESTION Le rapport de gestion est fourni dans le but d'aider le lecteur à évaluer la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque au 31 janvier 2022 et pour la période close à cette date. Le rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Banque figurant dans le présent rapport aux actionnaires et le rapport annuel 2021 de la Banque. Le présent rapport de gestion a été préparé en date du 1er mars 2022. Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris son rapport annuel 2021, sur son site Web, au www.banquescotia.com. Il est également possible de trouver le rapport annuel et la notice annuelle de 2021 de la Banque sur le site de SEDAR, au www.sedar.com, et dans la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. Table des matières Rapport de gestion 27 Faits saillants par secteurs 44 Arrangements hors bilan 4 Mesures non conformes aux géographiques 45 Faits nouveaux en matière de PCGR 27 Faits saillants financiers réglementation 13 Faits saillants financiers 28 trimestriels 46 Méthodes comptables et 14 Survol de la performance Situation financière contrôles 15 Résultats financiers du Groupe 29 Gestion du risque 47 Données sur les actions 17 Données par secteurs d'activité 42 Gestion du capital 48 Glossaire 44 Instruments financiers Énoncés prospectifs À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2021 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États- Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « planifier », « viser » et autres expressions similaires ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait ». Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir. Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et envers les sociétés membres de son groupe; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun, et la mesure dans laquelle les produits et les services vendus auparavant par la Banque obligent cette dernière à engager des charges ou à assumer des pertes qui n'avaient pas été anticipées initialement; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraude ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, l'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque ou visant Internet; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; les changements climatiques et d'autres risques liés aux facteurs environnementaux et sociaux, y compris les risques éventuels liés à la durabilité, qui pourraient découler des activités de la Banque; la survenance de catastrophes naturelles ou non et les réclamations découlant de ces événements; le déclenchement sur une grande échelle de crises sanitaires ou de pandémies, notamment l'ampleur et la durée de la pandémie de COVID-19 et son incidence sur l'économie mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable importante sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure importante, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2021 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques importantes sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2021 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Ces rubriques « Perspectives » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques.

Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR, au www.sedar.com, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov. Banque Scotia - Rapport du premier trimestre de 2022 3 RAPPORT DE GESTION Mesures non conformes aux PCGR Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières. Certaines d'entre elles sont présentées sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculées selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), ni définies par les PCGR. Ces mesures n'ont aucune signification normalisée qui assurerait qu'elles sont cohérentes et comparables à celles du même nom utilisées par d'autres sociétés. La Banque est d'avis que les mesures non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'elles permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures non conformes aux PCGR sont utilisées dans le présent rapport de gestion et elles sont définies ci-après. Résultats ajustés et bénéfice dilué ajusté par action Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. Les résultats financiers ont été ajustés pour tenir compte des éléments suivants. Ajustements ayant une incidence sur la période considérée et les périodes antérieures : Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions : Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels, et ils sont comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale. Ajustements ayant une incidence sur les périodes antérieures seulement : Charges de restructuration et autres provisions, comptabilisées au quatrième trimestre de 2021 : La Banque a comptabilisé des charges de restructuration de 126 millions de dollars avant impôt et des provisions de 62 millions de dollars avant impôt au titre de règlements et de litiges. Ces charges ont été comptabilisées dans le secteur d'exploitation Autres. Montants liés aux acquisitions et aux cessions : i. Les coûts d'intégration liés aux acquisitions sont des coûts engagés par la Banque liés à l'intégration des entreprises acquises précédemment. Ces coûts ont été comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale. La Banque a cessé d'engager ces coûts au cours de l'exercice 2020. Le (profit net) ou la perte nette sur les cessions comptabilisé dans le secteur d'exploitation Autres. Ajustements liés aux évaluations comptabilisés au premier trimestre de 2020 : La Banque a comptabilisé certains ajustements liés aux évaluations totalisant 315 millions de dollars avant impôt au titre de la modification de sa méthode d'évaluation du compte de correction de valeur pour pertes sur créances selon l'IFRS 9 (155 millions de dollars), de l'amélioration de sa méthode de détermination de la juste valeur, particulièrement en ce qui concerne les dérivés de gré à gré non garantis (116 millions de dollars), et de la comptabilisation d'une perte de valeur relativement à un actif logiciel (44 millions de dollars). Banque Scotia - Rapport du premier trimestre de 2022 RAPPORT DE GESTION Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action Trimestres clos les 31 janvier 31 octobre 31 janvier (en millions de dollars) 2022 2021 2021 Résultats présentés 4 344 $ Revenus d'intérêts nets 4 217 $ 4 351 $ Revenus autres que d'intérêts 3 705 3 470 3 721 Total des revenus 8 049 7 687 8 072 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 222 168 764 Charges autres que d'intérêts 4 223 4 271 4 208 Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 604 3 248 3 100 Charge d'impôt sur le résultat 864 689 702 Bénéfice net 2 740 $ 2 559 $ 2 398 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 88 70 90 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 652 2 489 2 308 Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres 44 78 43 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 608 $ 2 411 $ 2 265 $ Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,14 $ 1,97 $ 1,86 $ Ajustements 25 $ Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions1) 25 $ 28 $ Charges de restructuration et autres provisions1) - 188 - Ajustements (avant impôt) 25 $ 213 $ 28 $ Charge (économie) d'impôt sur le résultat (7) (56) (8) Ajustements (après impôt) 18 $ 157 $ 20 $ Ajustement attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales - (10) - Ajustements (après impôt et participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales) 18 $ 147 $ 20 $ Résultats ajustés 4 344 $ Revenus d'intérêts nets 4 217 $ 4 351 $ Revenus autres que d'intérêts 3 705 3 470 3 721 Total des revenus 8 049 7 687 8 072 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 222 168 764 Charges autres que d'intérêts 4 198 4 058 4 180 Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 629 3 461 3 128 Charge d'impôt sur le résultat 871 745 710 Bénéfice net 2 758 $ 2 716 $ 2 418 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 88 80 90 Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 670 2 636 2 328 Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres 44 78 43 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 626 $ 2 558 $ 2 285 $ Bénéfice dilué ajusté par action Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 626 $ 2 558 $ 2 285 $ Incidence dilutive des options au titre des paiements fondés sur des actions et autres 24 7 42 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 650 $ 2 565 $ 2 327 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 211 1 215 1 212 Incidence dilutive des options au titre des paiements fondés sur des actions et autres (en millions) 19 9 25 Nombre moyen pondéré dilué ajusté d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 230 1 224 1 237 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars)2) 2,15 $ 2,10 $ 1,88 $ Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action (en dollars) 0,01 $ 0,13 $ 0,02 $ Comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts. Le bénéfice par action est exprimé en dollars et il est fondé sur le nombre d'actions. Banque Scotia - Rapport du premier trimestre de 2022 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer The Bank of Nova Scotia published this content on 01 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 March 2022 11:17:57 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur THE BANK OF NOVA SCOTIA 12:21 Wall Bourse se détend avant la cloche ; Futures rouges, Europe en baisse, Asie en hauss.. MT 12:19 BANK OF NOVA SCOTIA : Documént Financiére PU 09:37 MARKETMIND : Fouiller dans les décombres ZR 09:02 BOURSE DE PARIS : Haro sur la Russie 08:27 EN DIRECT DES MARCHES : Stellantis, Atos, TotalEnergies, EssilorLuxottica, Arkema, Bayer, .. 24/02 JOHN AIKEN, DE BARCLAYS, PRÉSENTE LE : " Un début d'exercice favorable pour l'exercice 22 .. MT 23/02 Wall Street tente un rebond et ouvre en hausse AW 18/02 THE BANK OF NOVA SCOTIA : Stifel Nicolaus à l'achat ZM 16/02 Canadian Banc Corp. conclut un placement de nuit ; les actions chutent MT 15/02 Farah Omran de la Banque Scotia sur les ventes de maisons au Canada, 2e de 2 parties ; .. MT Recommandations des analystes sur THE BANK OF NOVA SCOTIA 18/02 THE BANK OF NOVA SCOTIA : Stifel Nicolaus à l'achat ZM 2021 THE BANK OF NOVA SCOTIA : RBC Capital Markets favorable sur le dossier ZM 2021 THE BANK OF NOVA SCOTIA : Barclays confirme sa recommandation neutre ZM