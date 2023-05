Bank of Nova Scotia : Gestion financière MD inc. et la Banque Scotia font équipe avec l'Association canadienne des médecins en situation de handicap pour soutenir les médecins à chaque étape de leur carrière

12 mai 2023

OTTAWA, le 12 mai 2023 - Gestion financière MD inc. (MD) et la Banque Scotia ont annoncé aujourd'hui la conclusion, avec l'Association canadienne des médecins en situation de handicap (ACMH), d'une entente de trois ans qui vise à soutenir la formation et la recherche pour les patients et les médecins en situation de handicap.

L'entente facilitera la création d'occasions intéressantes sur le plan de la recherche, de la formation et du perfectionnement pour les médecins ayant un handicap afin de préserver la qualité et l'accessibilité des soins de santé pour la population du pays.

« MD et la Banque Scotia savent que les médecins en situation de handicap doivent composer avec des circonstances particulières à chaque étape de leur carrière », explique Pamela Allen, présidente et cheffe de la direction de MD. « Nous voulons que tous les médecins aient accès aux occasions de perfectionnement personnel et professionnel nécessaires pour développer leurs compétences et être des leaders en soins de santé. »

En tant que partenaires exclusifs de services financiers de l'ACMH, MD et la Banque Scotia offrent aussi du contenu informatif, des conseils et des solutions de planification financière adaptées aux besoins des médecins et des membres de leur famille.

« Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec la Banque Scotia et MD », rapporte le Dr Franco Rizzuti, président de l'ACMH. « Il nous aidera dans notre mission, soit contribuer à la sensibilisation et influencer la formation médicale, les bourses et la recherche sur les sujets qui touchent les patients et les médecins en situation de handicap. Nous remercions la Banque Scotia et MD d'unir leurs forces aux nôtres. Nous avons hâte de collaborer avec elles dans les années à venir en vue d'améliorer l'accessibilité des soins de santé pour les médecins, les futurs médecins et le public. »

MD et la Banque Scotia se sont engagées à fournir une aide financière et des ressources éducatives aux médecins du Canada et à leur famille, entre autres par l'entremise de partenariats conclus avec 40 organisations. Ensemble, MD et la Banque Scotia partagent des valeurs qui permettent de bâtir un système de santé plus durable.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 janvier 2023, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,3 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez notre fil Twitter, @Scotiabank.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 54 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 janvier 2023. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans le groupe de sociétés MD. Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de l'Association canadienne des médecins en situation de handicap

L'Association canadienne des médecins en situation de handicap a été fondée en 2000 par le Dr Ashok Muzumdar, avec le soutien et les encouragements de l'Association médicale canadienne. Elle porte la voix des médecins et des futurs médecins en situation de handicap sur la scène nationale, appuie des mesures pour aider ces personnes et défend des politiques pour enrayer le capacitisme. Désirant améliorer la qualité des soins et de la qualité de vie des médecins et des patients, l'ACMH fournit un forum de discussion sur les questions qui concernent les médecins ayant un handicap et fait connaître les nombreuses facettes de la vie avec un handicap.

