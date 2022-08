Bank of Nova Scotia : L'initiative Femmes de la Banque Scotia est lancée au Chili pour promouvoir le leadership féminin dans le milieu des affaires

24 août 2022

L'initiative fait la promotion de l'égalité entre les sexes et soutient les femmes chefs d'entreprises en leur donnant accès à du capital, à de la formation et à du mentorat.

Santiago, le 24 août 2022 - Dans le cadre de son engagement à offrir aux femmes davantage d'occasions de réussite économique et professionnelle, la Banque Scotia est fière d'annoncer aujourd'hui l'expansion de L'initiative Femmes de la Banque Scotia au Chili.

Cette initiative est une offre unique, qui aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant l'accès impartial à du capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. En vigueur au Canada, l'initiative a été lancée en Jamaïque et au Costa Rica plus tôt cette année. Son expansion au Chili (où la Banque Scotia est présente depuis plus de 31 ans) marque sa première expansion dans les pays de l'Alliance du Pacifique.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia a été lancée en décembre 2018 au Canada, initialement dans le but de soutenir les entreprises dirigées par des femmes ou appartenant à des femmes. Depuis, l'initiative a été élargie pour soutenir l'avancement professionnel des femmes cadres et pour aider les clientes à gérer leurs placements. À ce jour, l'initiative a aidé plus de 10 000 entrepreneures à faire croître leur entreprise.

« Nous sommes ravis d'étendre L'initiative Femmes de la Banque Scotia au Chili, premier pays de l'Alliance du Pacifique, où nous pourrons mettre à profit les réussites que nous avons connues au Canada et dans les autres pays d'Amérique latine et des Antilles. L'initiative a comme mission de faire tomber les barrières pour offrir aux femmes davantage d'occasions de réussite économique et professionnelle, aujourd'hui et demain, explique Anya Schnoor, vice-présidente à la direction de la Banque Scotia et cadre responsable de l'expansion internationale de l'initiative. Puisque l'initiative est maintenant offerte au Chili, nous continuerons de produire des effets positifs pour nos clients dans d'autres régions, et nous poursuivrons l'expansion de l'initiative dans la plupart de nos marchés principaux d'ici la fin de 2025 ».

Les possibilités pour les femmes cadres au Chili sont grandes : d'après la Banque mondiale, même si seulement un peu plus de la moitié des femmes du Chili sont présentes dans le marché du travail, elles sont 29 % moins susceptibles que les hommes d'avoir accès aux mêmes occasions. De plus, selon une étude du département des systèmes de contrôle de gestion et d'information de l'École d'économie et du commerce de l'Université du Chili, les entreprises dirigées par les femmes sont associées à la croissance, à un impact élevé, à l'innovation et à des occasions.

La Banque Scotia étend donc son initiative au Chili pour soutenir ces possibilités et pour aider les Chiliennes à réussir dans le milieu des affaires.

« Nous sommes fiers de lancer L'initiative Femmes de la Banque Scotia au Chili, parce que nous sommes persuadés que cela créera des occasions et aidera grandement les femmes à exercer leur leadership dans le monde des affaires. La Banque Scotia est convaincue que l'égalité entre les hommes et les femmes est à la source de progrès avantageux pour tous et qu'il est essentiel de poser des gestes concrets qui nous permettent d'avancer dans cette direction », affirme Susan Salas, vice-présidente, Gestion du risque et cadre responsable de l'initiative au Chili.

Le lancement de l'initiative au Chili s'est fait au cours d'un événement auquel ont participé plus de 100 femmes cadres et chefs d'entreprises. À cette occasion, des femmes d'affaires chiliennes remarquables, soit Daniela Lorca, fondatrice de Babytuto et Dominique Rosenberg, créatrice DBS Beauty Store, ont fait des exposés où elles ont discuté en détail des défis et des occasions qui se sont présentés durant le démarrage de leur entreprise. De plus, la première directrice de Scotiabank Chile, Fernanda Vicente, a animé une discussion de groupe réunissant Alejandra Mustakis, entrepreneure et présidente sortante de l'Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH); Jeannette von Wolfersdorff, économiste et membre du Consejo Fiscal Autónomo; et Rocío Fonseca, experte en innovation.

Piliers de l'initiative

Voici les trois piliers de l'initiative :

Accès au capital et à des solutions adaptées - Offrir une égalité d'accès et des solutions de financement sur mesure aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Formation spécialisée sur mesure - Offrir des ressources, des outils et des ateliers visant à faire progresser la carrière des femmes ou leur entreprise, à perfectionner leurs compétences, à leur donner confiance et à développer une expertise technique. Mentorat et services-conseils - Offrir des conseils inclusifs axés sur les femmes, mettre en contact les femmes avec des pairs et créer des occasions de perfectionnement professionnel grâce au réseautage.

Pour en savoir plus, consulter le site https://www.scotiabankchile.cl/iniciativa- mujeres

L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme emblématique visant à élargir les possibilités économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes afin qu'elles réussissent, aujourd'hui et demain. Cette offre mondiale unique en constante évolution aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles en leur assurant l'accès impartial au capital et en leur proposant des solutions adaptées, une formation spécialisée personnalisée, ainsi qu'un mentorat et des services-conseils complets. Destinée aux femmes qui dirigent leur entreprise et qui cherchent un accès impartial au capital, aux femmes qui poursuivent une carrière dans le domaine des marchés des capitaux et aux femmes qui veulent prendre leurs finances en main, l'initiative supprime les barrières pour donner à chacune les moyens de réussir à sa manière. Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez le site initiativefemmesbanquescotia.com.