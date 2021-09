Bank of Nova Scotia : La Banque Scotia conclut la vente de ses activités à Antigua-et-Barbuda à Eastern Caribbean Amalgamated Bank Limited (« ECAB »)

1 septembre 2021

ANTIGUA, Antilles, 1 septembre 2021 - La Banque Scotia a déclaré aujourd'hui qu'elle avait conclu la vente précédemment annoncée de ses activités bancaires à Antigua-et-Barbuda à Eastern Caribbean Amalgamated Bank Limited (« ECAB »).

Banque commerciale d'Antigua-et-Barbuda offrant une gamme complète de services, ECAB s'engage à prendre de l'expansion et à proposer des produits et des services de grande qualité à toutes les parties prenantes. Elle offre des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises d'Antigua-et-Barbuda et de toutes les Antilles, notamment des produits de dépôts, de prêts et de cartes de crédit, ainsi que des services de change.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

