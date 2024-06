LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

POLITIQUE EN MATIÈRE DE

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

PAGE 1

Présentation

La « gouvernance d'entreprise » renvoie aux mesures de surveillance et aux pratiques de gouvernance de La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque »). Les membres du conseil d'administration de la Banque (le « conseil »), élus par les actionnaires, ont pour mandat de superviser la gestion des activités et des affaires de la Banque en vue de faire augmenter la valeur à long terme pour les actionnaires. La gouvernance détermine la façon dont la Banque structure ses procédures et ses politiques, prend des décisions et gère les divers intérêts de ses nombreuses parties prenantes, dont ses actionnaires, ses clients, ses employés, les organismes de réglementation et la collectivité en général, ainsi que ses relations avec elles.

En sa qualité d'institution financière d'envergure internationale cotée en bourse, la Banque reconnaît l'importance d'adhérer à d'excellentes pratiques en matière de gouvernance. Une saine gouvernance est importante pour donner de la valeur à son titre et maintenir la confiance des déposants comme des investisseurs. Les pratiques de la Banque respectent les exigences de la Loi sur les banques du Canada (la « Loi sur les banques »), les lignes directrices en matière de gouvernance du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), les exigences de la Bourse de Toronto (« TSX »), et les règles applicables aux comités d'audit des ACVM et de la Securities and Exchange Commission (SEC). Même si elle n'a pas à se conformer à la plupart des normes de gouvernance de la Bourse de New York (« NYSE »), la Banque les respecte ou les dépasse sauf dans les cas énoncés dans le site Web de la Banque, à la section sur l'information exigée par le guide à l'intention des sociétés inscrites à la Bourse de New York.

La politique de la Banque en matière de gouvernance d'entreprise (« la politique ») est élaborée de façon à préserver l'indépendance du conseil et sa capacité à superviser efficacement les activités de la Banque. Elle est révisée chaque année afin de concorder avec tout changement à la réglementation et aux meilleures pratiques, le tout dans le but d'améliorer la gouvernance.

Le conseil d'administration

Tel un intendant, le conseil a pour principale responsabilité de superviser la gestion des affaires de la Banque. La haute direction, de son côté, est chargée de mettre en œuvre les décisions prises par le conseil et de mener les activités de la Banque. Le conseil doit assurer la gouvernance efficace des affaires. Ce faisant, il doit s'efforcer d'équilibrer les intérêts des diverses parties intéressées de la Banque partout dans le monde, notamment ses actionnaires, ses clients,