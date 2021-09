Bank of Nova Scotia : Un nouveau partenariat pour soutenir les anesthésiologistes

2 septembre 2021

Ottawa, 2 septembre 2021 - Aujourd'hui, Gestion financière MD inc. (MD) et la Banque Scotia ont annoncé un nouveau partenariat avec la Société canadienne des anesthésiologistes (SCA) pour aider à financer de nouveaux projets de perfectionnement professionnel et soutenir les programmes de formation déjà en place.

Le retard accumulé des interventions chirurgicales causé par la pandémie met de plus en plus de pression sur les anesthésiologistes. Malgré ce contexte difficile, ces derniers s'efforcent toujours d'améliorer les soins offerts, notamment par la formation continue. Promouvoir le perfectionnement professionnel contribue grandement à faire avancer la spécialité et donc à améliorer le bien-être des communautés partout au Canada.

Le bien-être financier est aussi un aspect important de la vie et de la carrière des médecins et de leur famille. En tant que partenaires exclusifs de services financiers de la SCA, MD et la Banque Scotia offriront des ressources adaptées aux besoins uniques des médecins qui prennent soin de nos proches avant, pendant et après une chirurgie.

« Soutenir les anesthésiologistes et leur famille en les aidant à atteindre le bien-être financier fait partie de notre engagement continu à faire des médecins notre priorité et à mieux comprendre leurs situations uniques », explique Daniel Labonté, chef de la direction de MD.

La directrice générale de la SCA, Debra Thomson, mentionne : « Offrir de la formation et des ressources est d'une importance capitale pour la SCA. Le travail des anesthésiologistes est essentiel pour assurer la sécurité des patients. Nous les soutenons en leur donnant accès aux dernières avancées et innovations par l'intermédiaire de nos programmes de perfectionnement professionnel. Le partenariat avec Gestion financière MD et la Banque Scotia nous aidera à fournir des conseils et du soutien à nos membres tout au long de leur carrière, de la résidence à la retraite. »

En tant que partenaires de services financiers de plus de 30 organisations, dont la SCA, MD et la Banque Scotia s'engagent jour après jour à servir les médecins du Canada et leur famille.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 17 août 2021. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

À propos de la Société canadienne des anesthésiologistes

La Société canadienne des anesthésiologistes (SCA) est la société nationale de spécialité qui représente l'anesthésiologie au Canada. Fondée en 1943, la SCA est un organisme sans but lucratif, à participation volontaire, guidée par sa vision de soins transformateurs pour les patients avec pour mission de servir ses membres et de faire progresser la spécialité par le biais du leadership, de la défense des intérêts, de la formation et de la recherche. La SCA représente 3 000 membres (anesthésiologistes, anesthésistes de médecine générale, résidents, assistants en anesthésie, etc.) partout au Canada et ailleurs dans le monde.

