Bank of Nova Scotia : La Banque Scotia annonce la vente de ses activités en Guyana

3 mars 2021

Georgetown, Guyana - Le 3 mars 2021 - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente visant la vente de ses activités bancaires en Guyana à First Citizens Bank Limited (« First Citizens »). L'accord est assujetti à l'approbation réglementaire et aux conditions de clôture habituelles.

Cette transaction vient appuyer la décision stratégique de la Banque Scotia de concentrer ses activités sur les marchés où elle est présente et peut prendre de l'expansion afin d'offrir la meilleure valeur à ses clients. La Banque Scotia compte actuellement quatre succursales et environ 180 employés en Guyana, et une fois la vente conclue, ces derniers continueront de travailler pour l'entreprise.

First Citizens, l'un des plus importants groupes de services financiers des Antilles anglophones, est basée à Trinité-et-Tobago et offre une gamme complète de services bancaires, de placement, de gestion de patrimoine, de fiducie et de courtage à sa clientèle de particuliers et d'entreprises de la Barbade, du Costa Rica, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les Grenadines et de Trinité-et-Tobago. La transaction soutient la croissance stratégique de First Citizens dans la région et permettra à l'ensemble des parties prenantes de tirer profit de ses capacités d'innovation et d'excellence.

D'ici à ce que la transaction soit approuvée par les organismes de réglementation, puis finalisée, les opérations de la Banque Scotia en Guyana se poursuivront comme à l'habitude. First Citizens et la Banque Scotia s'efforceront ensemble d'assurer une transition harmonieuse.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Relations avec les investisseurs seulement :

Philip Smith

Relations avec les investisseurs, Banque Scotia

philip.smith@scotiabank.com

Téléphone : (416) 863-2866