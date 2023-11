La Banque de Nouvelle-Écosse est une banque des Amériques. Elle offre une gamme de conseils, de produits et de services, notamment des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine et de banque privée, des services bancaires aux entreprises et d'investissement, et des services de marchés financiers. Ses secteurs d'activité comprennent les Services bancaires canadiens, les Services bancaires internationaux, la Gestion de patrimoine mondiale et les Services bancaires et marchés mondiaux. Le secteur des services bancaires canadiens offre une gamme complète de conseils financiers et de solutions bancaires aux particuliers, aux petites entreprises et aux clients commerciaux. Le secteur des services bancaires internationaux est une franchise diversifiée qui s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux clients commerciaux. Le segment Global Wealth Management se concentre sur la fourniture de conseils et de solutions complètes de gestion de patrimoine aux clients de l'ensemble de sa zone de couverture. Le segment Global Banking and Markets offre aux entreprises clientes des services de prêt et de transaction, des conseils en matière de banque d'investissement et un accès aux marchés de capitaux.

Secteur Banques