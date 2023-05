La Banque de Nouvelle-Écosse affiche une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre en raison de provisions plus élevées

La Banque de Nouvelle-Écosse a fait état d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre mercredi, après que le créancier canadien a passé des provisions plus élevées.

Ces résultats interviennent alors que la confiance des investisseurs s'est encore détériorée sur les marchés en raison de la forte volatilité provoquée par les turbulences bancaires américaines et le cycle incessant de hausse des taux d'intérêt.

Le revenu ajusté de son secteur bancaire canadien a chuté de 10 % en raison de l'augmentation des provisions pour pertes sur créances, a déclaré la Banque Scotia.

Les provisions pour pertes sur créances sont passées de 219 millions de dollars à 709 millions de dollars, en raison principalement de l'incertitude économique et des conditions de marché difficiles au Chili et en Colombie dues à la hausse de l'inflation.

Le bénéfice net pour les trois mois terminés le 30 avril, à l'exclusion des éléments non récurrents, a chuté à 2,17 milliards de dollars canadiens (1,62 milliard de dollars), soit 1,7 dollar canadien par action, contre 2,77 milliards de dollars canadiens, soit 2,18 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

Ce chiffre dépasse les 1,78 $CAN par action attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv Eikon.

(1 $ = 1,3372 dollar canadien) (Reportage de Nivedita Balu à Toronto et de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; édition de Jason Neely)