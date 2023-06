The Bankers Investment Trust PLC est une société d'investissement. La société se concentre sur la croissance du capital et des revenus pour les investisseurs. Son objectif d'investissement vise à obtenir une croissance du capital supérieure à celle de l'indice mondial du Financial Times Stock Exchange (FTSE) et une croissance des dividendes supérieure à l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni, en investissant dans des sociétés cotées dans le monde entier. Il investit dans divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques et la biotechnologie, les articles ménagers et la construction de maisons, le tabac, les producteurs de pétrole et de gaz, les médias, les boissons, les mines, les services de soutien, les banques, le matériel et les équipements technologiques, les services financiers, le gaz, l'eau et les services publics multiples, les industries générales, les télécommunications fixes, les voyages et les loisirs, les détaillants généraux, ainsi que les automobiles et les pièces détachées. Janus Henderson Fund Management UK Limited est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société.