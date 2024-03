The Beachbody Company, Inc. est une société de santé et de bien-être par abonnement. L'entreprise fournit des plateformes de santé et de bien-être qui proposent à ses clients des programmes de remise en forme, de nutrition et de réduction du stress. Les abonnements numériques de la société comprennent la plateforme de streaming Beachbody On Demand (BOD) et un abonnement premium interactif en direct, Beachbody On Demand Interactive (BODi). Ses plateformes numériques offrent un guichet unique pour tous les types de contenus de conditionnement physique et de nutrition, avec des marques telles que P90X, Insanity, 21 Day Fix, 80 Day Obsession, LIIFT4, Portion Fix, 4 Weeks of Focus, Sure Thing, et d'autres. Ses plateformes BOD et BODi permettent aux utilisateurs d'accéder à divers contenus de remise en forme avec des entraîneurs. Elle propose également un service d'abonnement à la plateforme numérique Openfit. Ses produits nutritionnels comprennent Shakeology, les suppléments Beachbody Performance, les BEACHBARs, etc. Les suppléments Beachbody Performance comprennent le pré-entraînement Energize, Hydrate, le post-entraînement Recover et le supplément protéique Recharge.

