The Beauty Health Company, anciennement Vesper Healthcare Acquisition Corp, est une entreprise de santé-beauté qui crée des catégories et se concentre sur la mise sur le marché de produits de beauté. La marque phare de la société, HydraFacial, est une plateforme et un écosystème de beauté et de santé avec une communauté d'esthéticiennes, de consommateurs et de partenaires, qui fait le lien entre la médecine et la vente au détail pour démocratiser et personnaliser les solutions de soins de la peau. HydraFacial utilise un système de livraison pour nettoyer, extraire et hydrater la peau, en utilisant la technologie brevetée d'hydra dermabrasion et des sérums composés d'ingrédients nourrissants. Les produits HydraFacial et Perk sont disponibles dans plus de 87 pays avec environ 17 000 systèmes d'administration dans le monde. La société est présente en Allemagne, en Australie, en France et au Mexique.

Secteur Produits cosmétiques