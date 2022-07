The Becker Milk Company Limited annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 30 avril 2022

The Becker Milk Company Limited a publié ses résultats pour l'exercice complet terminé le 30 avril 2022. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2,63 millions de CAD, contre 3,02 millions de CAD un an plus tôt. Les recettes se sont élevées à 2,67 millions de CAD, contre 3,1 millions de CAD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 5,67 millions de CAD, contre 3,54 millions de CAD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 3,13 CAD, contre 1,96 CAD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 3,13 CAD, contre 1,96 CAD l'année précédente.