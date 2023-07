The Becker Milk Co Ltd. est une société canadienne qui s'occupe de la propriété et de la gestion de propriétés commerciales de détail en Ontario, au Canada. La société loue principalement des magasins de détail avec quelques sites résidentiels. Elle possède et gère environ 43 propriétés commerciales dans diverses communautés du sud de l'Ontario. Ses propriétés sont des sites à magasin unique avec quelques plazas à magasins multiples, y compris une unité résidentielle au-dessus d'un magasin commercial de détail. La société a loué à des tiers environ 54 unités de vente au détail, dont environ 39 ont été louées à Mac's Convenience Stores Inc. exploitées sous leur marque Mac's Convenience Stores (trois magasins) ou sous leur marque Circle K Stores (36 magasins). Il s'agit d'environ 15 unités de vente au détail, plus une unité résidentielle louée à d'autres locataires.

Secteur Développement et opérations immobilières