Berkeley Group : bénéfice annuel en hausse mais baisse des réservations

(Alliance News) - Berkeley Group Holdings PLC a déclaré mercredi que ses résultats étaient conformes à ses prévisions, malgré les récentes turbulences sur le marché de l'immobilier.

Au cours de l'année qui s'est achevée le 30 avril, le constructeur de maisons basé dans le Surrey a déclaré un bénéfice avant impôts de 604,0 millions de livres sterling, en hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente (551,5 millions de livres sterling). Le bénéfice est légèrement supérieur aux prévisions de 600 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,6 %, passant de 2,35 milliards de livres sterling à 2,55 milliards de livres sterling.

La société a déclaré que les ventes à terme se sont maintenues à un niveau "sain" de 2,1 milliards de livres sterling, mais que la valeur des réservations pour l'exercice financier était inférieure d'environ 15 % par rapport à l'année précédente.

La société a ajouté que les prix de vente restaient fermes et supérieurs aux niveaux du plan d'entreprise, et que l'inflation des coûts de construction se modérait.

Le directeur général, Rob Perrins, a déclaré : "Pour ce qui est de l'avenir, nous sommes bien placés : "Nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs pour les deux prochains exercices financiers et continuer à investir dans nos sites de régénération existants, mais nous resterons prudents dans l'engagement de nouveaux investissements jusqu'à ce que les conditions de croissance soient en place.

Berkeley a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser un bénéfice avant impôts d'au moins 1,05 milliard de livres sterling au cours de ses deux prochains exercices combinés, ce qui devrait être légèrement pondéré pour l'exercice 2024.

Elle a également réaffirmé son engagement à verser 283 millions de livres sterling par an aux actionnaires jusqu'au 30 septembre 2025.

Au cours des six premiers mois de l'exercice, Berkeley a déclaré un dividende de 21,25 pence et 111 millions de GBP de rachats. Puis, en février, la société a déclaré un dividende intérimaire de 69,44 pence, ce qui porte le dividende total à 90,69 pence.

Dans une annonce séparée, Berkeley a déclaré que les directeurs non exécutifs John Armitt, Diana Brightmore-Armour et Andy Myers se retireront lors de l'assemblée générale annuelle de la société le 8 septembre. Ils ont tous trois siégé au conseil d'administration pendant neuf ans.

La société a indiqué qu'elle avait décidé de profiter de cette occasion pour rationaliser le conseil d'administration en réduisant sa taille, et qu'elle ne remplacerait donc pas les membres non exécutifs sortants.

En outre, les directeurs exécutifs Justin Tibaldi, Paul Vallone et Karl Whiteman quitteront le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de 2023.

Suite à ces changements, le conseil d'administration sera composé d'un président indépendant non exécutif, de deux directeurs exécutifs et de six directeurs non exécutifs. La taille du conseil sera donc réduite de quinze à neuf.

Les actions de Berkeley ont baissé de 3,2 % à 3 787,00 pence chacune à Londres tôt ce mercredi.

