(Correction du titre pour indiquer que le bénéfice a augmenté au lieu du chiffre d'affaires)

(Alliance News) - Berkeley Group Holdings PLC a fait état vendredi d'une progression de ses résultats semestriels.

Le constructeur de maisons basé à Cobham, dans le Surrey, a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 31 octobre, le bénéfice avant impôts a augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente, passant de 284,8 millions de livres sterling à 298,0 millions de livres sterling, les dépenses d'exploitation nettes ayant diminué de 11 %, passant de 89,9 millions de livres sterling l'année précédente à 79,7 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a baissé de 0,8 %, passant de 1,20 milliard de livres sterling à 1,19 milliard de livres sterling.

Berkeley a plus que doublé son dividende intérimaire à 59 pence par action, contre 21 pence par action l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle visait un bénéfice avant impôts d'au moins 1,5 milliard de livres sterling pour l'exercice en cours et les deux suivants.

"Au cours du semestre, nous avons livré 1 785 nouveaux logements privés et abordables, dont 87 % sur des terrains en friche, et fourni plus de 250 millions de livres sterling en subventions pour la construction de logements abordables et en engagements en faveur de la collectivité et des infrastructures, soit plus de 100 % du bénéfice après impôt généré au cours de la période", a déclaré le directeur général, Rob Perrins.

Toutefois, il a ajouté que l'incertitude causée par les régimes de planification, d'imposition et de réglementation rend la régénération urbaine de plus en plus difficile à réaliser.

L'entreprise restera concentrée sur la réduction des coûts et l'investissement dans les travaux en cours. "Nous sommes prêts et capables de déployer des capitaux dans de nouvelles opportunités une fois que le marché et les cycles réglementaires s'infléchiront et que les rendements seront proportionnels au niveau d'investissement initial et au risque opérationnel que nous prenons", a expliqué M. Perrins.

Les actions de Berkeley étaient en baisse de 2,0 % à 4834,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.