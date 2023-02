Berkeley définit la part du dividende dans le rendement des actionnaires

Berkeley Group Holdings PLC - constructeur de maisons basé à Cobham, Surrey - Déclare un dividende intérimaire de 69,44 pence par action, faisant partie du programme de retour aux actionnaires de 141,4 millions de livres sterling pour le semestre se terminant le 31 mars. L'exercice financier de Berkeley se termine le 30 avril. Le dividende en espèces s'élève à 75,2 millions de GBP au total, et un rachat d'actions de 66,1 millions de GBP constitue le reste. Berkeley déclare qu'elle reversera le même total de 141,4 millions de GBP sous forme de dividendes et de rachats d'actions au cours des six mois se terminant le 30 septembre. La partie de ce montant qui sera versée sous forme de dividende sera annoncée avant la fin du mois d'août, en tenant compte des rachats d'actions effectués dans l'intervalle, indique Berkeley.

Cours actuel de l'action : 4 145,00p

Variation sur 12 mois : +6,3%.

