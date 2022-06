Berkeley, qui opère principalement à Londres, à Birmingham et dans le sud de l'Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 30 avril s'élevait à 551,5 millions de livres (674,48 millions de dollars), contre 518,1 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,8177 livre)