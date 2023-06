Les bénéfices de Berkeley en hausse ; le PDG de THG renonce à son action privilégiée

(Alliance News) - Les actions à Londres sont en baisse ce mercredi, après que les données sur l'inflation au Royaume-Uni, plus élevées que prévu, aient encore une fois pris les prévisionnistes à contre-pied et augmenté la pression sur la Banque d'Angleterre.

Selon l'Office des statistiques nationales, le taux d'inflation annuel britannique est resté inchangé à 8,7 % en mai, comme en avril. L'inflation était attendue à 8,4%, selon le consensus du marché cité par FXStreet, donc le dernier chiffre est plus élevé que prévu.

L'ONS a déclaré que l'augmentation des prix des voyages, des voitures d'occasion, ainsi que des biens et services récréatifs et culturels a maintenu le taux d'inflation annuel en territoire chaud le mois dernier.

Les chiffres de mercredi placent la Banque d'Angleterre sous les feux de la rampe, à la veille de sa décision sur les taux d'intérêt. La BoE vise un taux d'inflation de 2 %. Jeudi, la BoE devrait porter son taux d'intérêt de 4,5 % à 4,75 %.

"Ces chiffres montrent que les pressions inflationnistes au Royaume-Uni ne sont pas maîtrisées et appellent à de nouvelles hausses de taux qui vont encore peser sur les ménages britanniques, sans garantie d'une baisse de l'inflation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

La deuxième surprise consécutive à la hausse de l'inflation de base sera particulièrement préoccupante, suggérant que l'inflation est de plus en plus profondément ancrée dans l'économie britannique.

Les prix à la consommation de base, qui excluent les catégories volatiles telles que l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ont augmenté de 7,1 % en glissement annuel en mai. Le consensus du marché s'attendait à ce que l'indice soit inchangé par rapport à 6,8 % en avril.

Dans le même temps, au Royaume-Uni, Berkeley Group a déclaré avoir atteint ses objectifs annuels malgré les récentes turbulences sur le marché du logement. THG a déclaré que son fondateur et directeur général Matthew Moulding a renoncé à son action spéciale, ce qui ouvre la voie à la cotation de l'entreprise.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 16,7 points, soit 0,2 %, à 7 552,61

Hang Seng : en baisse de 2,0 % à 19 221,15

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6% à 33 575,14

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,6% à 7 314,90

DJIA : clôture en baisse de 245,25 points, soit 0,7%, à 34 053,87

S&P 500 : clôture en baisse de 20,88 points, soit 0,5%, à 4 388,71

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 22,28 points, soit 0,2%, à 13 667,29

EUR : en hausse à 1,0911 USD (1,0909 USD)

GBP : hausse à 1,2783 USD (1,2743 USD)

USD : hausse à JPY141,74 (JPY141,26)

Or : hausse à 1 936,48 USD l'once (1 935,21 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 76,22 USD le baril (74,86 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

09:30 BST Indice des prix des logements au Royaume-Uni

09:30 BST Communiqué statistique sur les prévisions économiques du Royaume-Uni

11:00 BST UK Enquête sur les tendances industrielles de la CBI

10:00 CEST Allemagne Prévisions économiques Ifo

07:00 EDT US MBA weekly mortgage applications survey

08:55 EDT US Johnson Redbook indice des ventes au détail

10:00 EDT Le président de la Réserve fédérale américaine témoigne devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

Austan Goolsbee, président de la FRB Chicago, s'exprime lors du Global Food Forum du Wall Street Journal.

La dette du Royaume-Uni a atteint plus de 100 % de la production économique pour la première fois depuis 1961, les emprunts du gouvernement ayant plus que doublé en mai, selon les chiffres officiels. L'Office des statistiques nationales a déclaré que la dette nette atteignait 2 600 milliards de livres sterling à la fin du mois de mai, soit 100,1 % du produit intérieur brut. C'est la première fois que le ratio dette/PIB dépasse les 100 % depuis mars 1961, à l'exception de la pandémie, qui avait été revue à la baisse par la suite en raison de chiffres de PIB plus élevés. Ce résultat a été obtenu alors que les emprunts de l'État ont grimpé à 20 milliards de livres sterling en mai, en raison du coût des programmes d'aide à l'énergie. Le chiffre des emprunts de mai est supérieur de 10,7 milliards de livres sterling à celui d'il y a un an et le deuxième plus élevé depuis le début des relevés mensuels en 1993. Les économistes avaient prévu un emprunt de 19,5 milliards de livres sterling pour le mois de mai. Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que le gouvernement avait pris des "décisions difficiles" pour équilibrer les comptes à la suite de la pandémie et de l'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

"Nous avons dépensé à juste titre des milliards pour protéger les familles et les entreprises des pires conséquences de la pandémie et de la crise énergétique de Poutine", a-t-il déclaré. "Mais il serait manifestement injuste de laisser aux générations futures une dette qu'elles ne pourront pas rembourser. "C'est pourquoi nous avons pris des décisions difficiles mais nécessaires pour équilibrer les comptes afin de réduire de moitié l'inflation cette année, de faire croître l'économie et de réduire la dette.

Le Royaume-Uni soutiendra l'économie ukrainienne à hauteur de 3 milliards d'USD au cours des trois prochaines années pendant qu'elle se bat contre les forces russes, a annoncé le Premier ministre Rishi Sunak. Plus de 1 000 dignitaires étrangers de 61 pays, ainsi que des capitaines d'industrie et des investisseurs mondiaux, sont attendus à Londres pour une conférence de deux jours destinée à aider l'Ukraine à se remettre sur pied. L'International Ukraine Recovery Conference 2023, qui débute mercredi, cherche à obtenir davantage d'aide de la part des investisseurs du secteur privé afin de renforcer les finances de ce pays déchiré par la guerre. Downing Street a déclaré que plus de 400 entreprises de 38 pays, représentant un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 1 600 milliards de dollars, avaient promis de soutenir le redressement et la reconstruction de l'Ukraine. Plusieurs multinationales et grandes entreprises, dont Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai et Citi, ont signé le "Ukraine Business Compact", qui vise à encourager le commerce, l'investissement et le partage d'expertise. M. Sunak a déclaré qu'il lancerait un cadre distinct pour améliorer la confiance des investisseurs, en travaillant avec les marchés de l'assurance commerciale sur les risques pour aider à répondre aux besoins futurs de l'Ukraine.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève St James's Place à "surpondérer" (poids égal) - objectif de prix 1 580 (1 430) pence

Barclays ramène Rathbones à "sous-pondérer" (à pondération égale) - objectif de cours de 1 950 (2 050) pence

Credit Suisse relève Mondi à "neutre" (sous-performance) - objectif de cours 1.395 (1.475) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Le constructeur de maisons Berkeley Group a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour l'exercice clos le 30 avril. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,6% d'une année sur l'autre, passant de 2,35 milliards de livres sterling à 2,55 milliards de livres sterling, et le bénéfice avant impôt a augmenté de 9,5% d'une année sur l'autre, passant de 551,5 millions de livres sterling à 604,0 millions de livres sterling. Les ventes à terme se sont maintenues à un niveau "sain" de 2,1 milliards de livres sterling, mais la valeur des réservations pour l'exercice financier est inférieure d'environ 15 % à celle de l'année précédente. Elle a déclaré que les prix de vente restaient fermes et supérieurs aux niveaux du plan d'entreprise, et que l'inflation des coûts de construction se modérait. "En ce qui concerne l'avenir, nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs pour les deux prochains exercices financiers et continuer à investir dans nos sites de régénération existants, mais nous resterons prudents dans l'engagement de nouveaux investissements jusqu'à ce que les conditions de croissance soient en place", a déclaré l'entreprise. Elle a réaffirmé son engagement à reverser aux actionnaires 2,63 GBP par an jusqu'en septembre 2025.

Anglo American a déclaré que les ventes de diamants bruts de sa filiale De Beers ont diminué en raison des défis macroéconomiques mondiaux actuels. La société minière basée à Londres a déclaré que la valeur provisoire des ventes de diamants bruts pour le cinquième cycle de vente de 2023 était en baisse de 6,1% à 450 millions de dollars, contre 479 millions de dollars lors du quatrième cycle. Les ventes ont chuté de près d'un tiers par rapport aux 657 millions USD du cinquième cycle de l'année dernière. Le chiffre provisoire des ventes de diamants bruts indiqué pour le cinquième cycle représente la valeur attendue des ventes entre le 5 et le 20 juin et reste susceptible d'être ajusté en fonction des ventes finales réalisées. La valeur réelle des ventes du quatrième cycle représente les ventes réalisées entre le 1er et le 16 mai. "À la suite du salon JCK et compte tenu des défis macroéconomiques mondiaux qui continuent d'influer sur le sentiment des clients finaux, l'industrie du diamant reste prudente à l'approche de l'été", a déclaré Al Cook, directeur général de De Beers. Le salon JCK est l'événement commercial de l'industrie de la bijouterie qui a lieu à Las Vegas.

ENTREPRISES - FTSE 250

Des détaillants tels que WH Smith, Marks & Spencer et Argos font partie des entreprises qui ont été "nommées et déshonorées" par le gouvernement pour avoir enfreint la loi sur le salaire minimum. Des enquêtes menées par les services fiscaux de Sa Majesté (Her Majesty's Revenue & Customs) depuis 2017 ont révélé que près de 5 millions de livres sterling étaient dues à quelque 63 000 travailleurs. Les employeurs désignés ont été contraints de rembourser ce qu'ils devaient, et ont en outre été condamnés à une amende d'environ 7 millions de livres sterling. Le détaillant WH Smith a été le plus mauvais élève, selon le HMRC, puisque les nouveaux chiffres indiquent qu'il n'a pas versé environ 1 million de livres sterling à 17 607 travailleurs. Le détaillant a imputé cette situation à une erreur liée à sa politique en matière d'uniformes d'entreprise.

AUTRES ENTREPRISES

THG a fait le point sur ses activités avant son assemblée générale annuelle, se targuant d'un trimestre "solide". Elle s'attend à une augmentation significative des bénéfices au cours du premier semestre, avec un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement compris entre 44 et 47 millions de livres sterling, contre 32,3 millions de livres sterling l'année précédente. La société de commerce électronique de détail a également déclaré que le flux de trésorerie disponible était supérieur aux attentes. THG a déclaré avoir été informé que le fondateur et PDG Moulding avait transféré l'action spéciale qu'il détenait, et qu'en conséquence, tous les droits de l'action spéciale étaient désormais éteints. Elle sera annulée par la société, a confirmé THG. "L'intention du groupe de passer à une cotation premium reste la même que celle énoncée dans les résultats de l'exercice 2022 en avril, le calendrier dépendant du résultat final de l'examen de la FCA pour la réforme du régime de cotation", a déclaré le groupe.

