The Biotech Growth Trust PLC est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de rechercher une appréciation du capital en investissant dans l'industrie de la biotechnologie à travers le monde. Elle investit dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres connexes de sociétés de biotechnologie. La Société investit environ 10 % au total de la valeur de ses actifs bruts dans d'autres sociétés d'investissement à capital fixe, y compris des fiducies d'investissement cotées à la Bourse de Londres. La société investit environ 15 % de la valeur de ses actifs bruts dans une action individuelle au moment de l'acquisition. Son portefeuille d'investissements dans différents pays comprend les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique, le Canada et la Chine. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est Frostrow Capital LLP.