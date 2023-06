Les actifs nets de Biotech Growth Trust baissent après "une nouvelle année difficile"

(Alliance News) - Biotech Growth Trust a déclaré jeudi que sa valeur nette d'inventaire par action a diminué au cours de l'exercice 2023 et a produit un rendement négatif, son président déclarant que la performance était "décevante", tout en ajoutant que divers "catalyseurs potentiels" pourraient déclencher la reprise du secteur.

La société basée à Londres, qui investit dans des sociétés de biotechnologie mondiales, a déclaré que sa valeur liquidative au 31 mars était de 852,6 pence par action, en baisse de 11% par rapport à 957,8 pence à la même époque un an plus tôt.

Les actions de Biotech Growth Trust étaient en baisse de 1,5 % à 866,44 pence à Londres jeudi.

Le rendement total de la valeur liquidative de la société pour l'exercice clos le 31 mars était négatif de 11,0 %, contre 33,8 % pour l'exercice précédent. Cette performance est inférieure à celle de l'indice Nasdaq Biotechnology Index, l'indice de référence ajusté à la livre sterling de la société, qui a été positive de 5,4 %.

Biotech Growth Trust n'a déclaré aucun dividende pour l'exercice 2023, comme l'année précédente.

Le président Roger Yates a déclaré que l'exercice 2023 était "une autre année difficile pour la société", car les "conditions économiques difficiles" de l'année précédente se sont poursuivies et ont provoqué des "performances absolues et relatives décevantes".

M. Yates a déclaré que ces problèmes ne reflétaient pas une pénurie d'innovation dans le secteur de la biotechnologie, mais que les investisseurs étaient actuellement peu enclins à prendre des risques et favorisaient les grandes entreprises bien établies au détriment des petites entreprises à croissance rapide et "potentiellement plus excitantes". L'exposition aux sociétés de biotechnologie chinoises a également joué un rôle de frein.

Biotech Growth Trust a déclaré que le climat économique général restait difficile en raison du ralentissement de la croissance mondiale, de l'augmentation du coût du capital, de l'instabilité géopolitique et des perturbations continues des chaînes d'approvisionnement.

M. Yates a prédit que "les défis auxquels le secteur est confronté persisteront, notamment les obstacles réglementaires et l'incertitude quant au financement. Le développement de médicaments restera une entreprise de longue haleine et coûteuse".

Toutefois, le gestionnaire de portefeuille de Biotech Growth Trust "reste convaincu qu'il existe un certain nombre de catalyseurs potentiels qui pourraient déclencher une reprise dans le secteur de la biotechnologie", y compris une pause possible dans les hausses de taux d'intérêt plus tard dans l'année et d'éventuels développements cliniques.

En outre, Biotech Growth Trust s'attend à ce que la consolidation se poursuive dans le secteur, les grandes entreprises cherchant à faire des acquisitions.

"Cette consolidation devrait créer à la fois des opportunités et des défis pour les petites entreprises de biotechnologie, alors qu'elles naviguent dans le paysage changeant de l'industrie. Surtout, si des percées peuvent être réalisées dans les technologies de nouvelle génération dans lesquelles la société est investie, ce sera une transformation pour le secteur et, nous l'espérons, pour les performances de la société", a conclu M. Yates.

