Blackstone : annonce la nomination de Iain Conn, ancien PDG de Centrica, au poste de conseiller principal en investissements dans les domaines de l'énergie et du développement durable

Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd'hui la nomination de l'ancien PDG de Centrica, Iain Conn, en tant que conseiller principal en investissements dans les domaines de l'énergie et du développement durable. Conn apportera sa connaissance approfondie du secteur de l’énergie, du climat et du développement durable afin de conseiller les activités consacrées aux infrastructures et à l'énergie de la société.

Depuis longtemps, Blackstone acquiert, bâtit et finance des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Au cours des douze derniers mois seulement, Blackstone a réalisé des investissements pertinents, notamment auprès d'Aypa (anciennement connu sous le nom de NRstor), un pionnier du stockage d'énergie par batteries, et de Therma Holdings LLC, un des principaux fournisseurs de services de mécanique, d’électricité et d’efficacité énergétique, entre autres. La nomination de Iain contribuera à optimiser ces efforts.

Commentant cette nomination, Sean Klimczak, directeur mondial de Blackstone Infrastructure Partners, a déclaré : « Les connaissances d'Iain du secteur de l'énergie seront précieuses alors que nous investissons dans des infrastructures qui appuient la transition énergétique en faveur d’un avenir plus durable et décarboné. Nous sommes impatients de bénéficier des connaissances d'Iain, qui viendront renforcer la société et améliorer notre portefeuille pour nos investisseurs. »

David Foley, directeur mondial de Blackstone Energy Partners, a déclaré : « Je connais Iain depuis 20 ans et j'ai hâte de collaborer avec lui sur des possibilités d'investissement en private equity, tout particulièrement dans le secteur de l'efficacité énergétique et sur le marché de détail de l'électricité. »

Iain Conn, ancien PDG de Centrica, a déclaré : « Je suis honoré d’agir en tant que conseiller pour Blackstone. La société investit déjà dans la transition énergétique et fait preuve d’initiatives en termes de lutte contre le changement climatique en s'engageant à réduire les émissions de carbone de 15 % pour chaque nouvel investissement où elle exerce un contrôle sur la consommation d'énergie. Je suis enthousiaste à l’idée de découvrir ce que l’avenir réserve à Blackstone et à son portefeuille. »

Conn comptabilise plus de 34 ans d'expérience en tant que directeur dans le secteur de l'énergie, dont 29 ans chez BP plc, où il a dernièrement occupé le poste de PDG aval de 2007 à 2014. Plus récemment, de 2015 à 2020, il a rempli les fonctions de directeur général du groupe Centrica plc, une entreprise du classement Fortune 500 et du FTSE 100, qui propose des solutions énergétiques, de réduction des émissions de carbone et des prestations de service. Centrica, propriétaire de British Gas, réalisait un chiffre d'affaires de 30 milliards de livres sterling et comptait plus de 25 000 employés. Conn a encouragé une stratégie de repositionnement visant à centrer à nouveau l’entreprise sur le client et à l’orienter en direction de services et de solutions qui permettrons une transition vers un avenir à carbone réduit.

Ingénieur chimiste de formation, Conn possède une profonde connaissance du secteur de l'énergie acquise tout au long de sa vie dans l'industrie. Agissant souvent face à des défis très importants, il enregistre des succès en matière de formulation et de mise en œuvre des stratégies, de transactions et de projets importants, d'innovation commerciale et de redressements significatifs de grandes organisations.

Au cours de sa carrière, Iain a conseillé les gouvernements sur la politique énergétique et climatique ainsi que coprésidé l'initiative système du Forum économique mondial sur l'avenir de l'énergie de 2017 à 2020. L'initiative système visait à permettre une transition efficace vers un système énergétique plus durable, abordable, fiable et inclusif en accélérant l'élaboration de politiques pertinentes, les initiatives du secteur privé et la coopération entre le secteur public et le privé.

