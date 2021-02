Blackstone : l'UE autorise le rachat de Winoa

La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Winoa, basée en France, par The Blackstone Group basée aux États-Unis.



Winoa, contrôlée par Elastikos, fabrique et commercialise des abrasifs métalliques.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, dans la mesure où les deux entreprises ne sont pas actives sur le même marché ou sur des marchés liés ou complémentaires.



La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.



