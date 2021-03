Blackstone : accepte d'acquérir DESOTEC, une société européenne leader dans le domaine des services environnementaux

Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd'hui que les fonds de capital-investissement gérés par Blackstone avaient accepté de racheter à EQT, DESOTEC (la « Société »), une société européenne leader dans le domaine des services environnementaux. Cet investissement s'harmonise sur la stratégie fondamentale de capital-investissement de Blackstone, conçue pour détenir des investissements dans des sociétés leaders de haute qualité à plus long terme que le capital-investissement traditionnel.

La mission de DESOTEC, basée à Roulers, en Belgique, est de contribuer à la protection de la planète grâce à des solutions de filtration circulaire innovantes, permettant l'accès à une eau, un air et un sol propres. La société, fondée en 1990, est axée sur des solutions de purification mobiles basées principalement sur la technologie du charbon actif.

La gamme de DESOTEC, composée d'environ 2 700 filtres mobiles, est la plus importante de ce type en Europe au service d'un large éventail d'applications industrielles, notamment dans les domaines des émissions atmosphériques, du biogaz, de l'assainissement, des eaux usées et des produits chimiques. Grâce à sa solution locative en circuit fermé « Filtration-as-a-Service », les filtres mobiles de la société permettent à ses clients de rester conformes aux réglementations environnementales et aux exigences en matière de durabilité.

Jürgen Pinker, directeur général principal de Blackstone, a déclaré : « Nous sommes fiers d'investir dans une société leader motivée par sa mission dans le domaine environnemental innovant, telle que DESOTEC. La société s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de base en matière de capital-investissement, qui vise à identifier des entreprises de qualité exceptionnelle ayant le vent en poupe et à les soutenir sur le long terme. L'importance de la responsabilité environnementale ne cessant de s'accentuer à l'échelle mondiale, nous pensons que DESOTEC est sur le point de connaître une expansion considérable et nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de direction de DESOTEC dans les années à venir ».

Mario Hertegonne, CEO de DESOTEC, a déclaré : « L'investissement d'aujourd'hui marque le début d'un nouvelle étape pour DESOTEC dans sa mission qui est de mieux protéger la planète. Avec Blackstone, nous prévoyons d'accélérer notre stratégie de croissance paneuropéenne et de renforcer notre position de leader sur le marché. Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à Blackstone, ce qui bénéficiera nos clients, nos employés et toutes les parties prenantes concernées ».

