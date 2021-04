Blackstone : recrute Paul Morrissey pour diriger les investissements européens de Blackstone : Growth (BXG)

Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd’hui avoir recruté Paul Morrissey, un professionnel de l'investissement expérimenté possédant une vaste expérience du capital-investissement et du capital-risque, au poste de directeur général pour diriger les activités d’investissement de Blackstone Growth (BXG) dans toute l’Europe.

Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, M. Morrissey assurera la gestion du déploiement européen de BXG, qui a récemment procédé à la clôture finale de son premier fonds d'actions de croissance, d’un montant de 4,5 milliards de dollars, qui a été sursouscrit et constitue le plus important véhicule d’investissement privé dans les actions de croissance en termes de levée de fonds initiale. BXG a déjà fait d’importants investissements dans des entreprises européennes en croissance rapide, dont Epidemic Sound, qui propose de la musique sans restriction aux créateurs de contenus Internet dans le monde entier, et Oatly, un pionnier du lait d’avoine.

Jon Korngold, responsable mondial de Blackstone Growth, a déclaré : « Je suis ravi que M. Morrissey nous rejoigne pour diriger BXG en Europe. Paul est un investisseur dans les actions de croissance de calibre mondial et sa nomination illustre l’engagement déjà fort de Blackstone à s’associer avec des entreprises européennes en croissance rapide, pour les aider à devenir des leaders mondiaux dans leur secteur en leur donnant accès à un volume de ressources généralement non disponible pour ce marché. »

Paul Morrissey a affirmé : « Je suis ravi de rejoindre Blackstone et suis impatient de travailler avec l’équipe pour étendre la position de leadership de BXG en tant que partenaire hautement stratégique d’entreprises en phase de croissance. L’échelle immense et l’expertise opérationnelle de Blackstone donnent aux entrepreneurs la possibilité de saisir des occasions de croissance transformative, auxquelles ils n’avaient peut-être pas accès par le passé. »

M. Morrissey était tout récemment associé chez Battery Ventures, une firme d'investissement centrée sur les technologies pour laquelle il a mis en place le bureau londonien et dirigé plusieurs investissements fructueux dans des entreprises de croissance d’envergure mondiale. Avant Battery, M. Morrissey a travaillé chez Goldman Sachs, où il s'employait à conseiller des sociétés dans le secteur des technologies. Il a obtenu une licence en économie à l’Université de Stanford et a figuré au classement Forbes “30 under 30” plus tôt dans sa carrière.

À propos de Blackstone

Blackstone est l'une des plus importantes sociétés d'investissement au monde. Nous cherchons à exercer un impact économique positif et à offrir une valeur à long terme à nos investisseurs, aux entreprises dans lesquelles nous investissons et aux communautés dans lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous faisons appel à des personnes extraordinaires et utilisons des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 619 milliards de dollars d'actifs sous gestion sont constitués notamment de véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement, l'immobilier, la dette et les actions publiques, les sciences de la vie, les actions de croissance, les investissements opportunistes, le crédit de catégorie autre qu’investissement, les actifs réels et les fonds secondaires, toujours à l'international. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter à l'adresse @Blackstone.

