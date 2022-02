Blockchain : Artrade choisit la solution Eniblock de The Blockchain Group pour révolutionner le marché des NFT

Paris, le 3 février 2022 - Artrade, la marketplace innovante de NFT conçue comme une application sur les réseaux sociaux, annonce une collaboration clé avec The Blockchain Xdev, la société spécialisée et leader dans la blockchain de The Blockchain Group, afin d'accélérer son développement.

Ce contrat avec The Blockchain Group favorise le développement et l'intégration de nouvelles technologies blockchain d'Artrade pour accélérer le lancement d'un nouveau modèle social au sein de l'écosystème NFT. En s'appuyant sur la vaste expertise technique de The Blockchain Xdev, Artrade s'assure de promouvoir et de poursuivre la création de la première application NFT au monde.

En choisissant Eniblock, une solution unique développée par The Blockchain Xdev, Artrade offrira une expérience complète à son public tout en créant un écosystème fiable, respectueux de l'environnement et accessible qui permet à quiconque de participer directement au marché du NFT à partir de n'importe quel smartphone ou appareil mobile.

Le marché des NFTs représente aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars de volume annuel de transactions dans le monde, mais il est actuellement réparti sur un réseau largement fragmenté de communautés basées sur les réseaux sociaux, de plateformes de marchés cloisonnées et de sites web et autres dispositifs de vente de NFT indépendants.

L'application Artrade offre aux créateurs de NFTs et aux investisseurs de NFTs une application pratique et conviviale qui élimine les commissions exorbitantes, la déconnexion sociale et l'impact environnemental du marché actuel des NFTs.

« Notre objectif principal est de donner à quiconque la possibilité de devenir l'artiste qu'il a toujours voulu être et de participer directement à la révolution des NFT grâce à une application simple et facile à utiliser. L'écosystème des NFT- tel qu'il existe aujourd'hui - pose de graves obstacles financiers et techniques aux artistes et aux investisseurs qui peuvent les empêcher de s'impliquer», déclare Paul Weibel, PDG d'Artrade. « Nous sommes ravis de nous associer à The Blockchain Group en raison des vastes expériences de l'équipe en matière d'intégration et de développement blockchain. »

« Le choix de la solution Eniblock développée par The Blockchain Xdev est une étape importante pour le projet Artrade alors que nous nous concentrons sur la redéfinition des façons dont les artistes et les investisseurs de NFT se connectent, partagent et échangent l'art numérique. Nous sommes passionnés par l'avenir de l'art numérique - utiliser la plateforme Eniblock nous permettra de connecter les créateurs et les collectionneurs de NFT de manière transparente, démocratique et écologique.»

Charles Kremer, CEO de The Blockchain Xdev ajoute « La plateforme Eniblock intègre l'ensemble des services et technologies permettant aux créateurs, entrepreneurs ou agences du Web3 de créer leur propre application NFT. Je me réjouis de cette collaboration avec le prometteur et ambitieux projet Artrade qui représente un jalon majeur dans notre ambition de contribuer à la démocratisation des NFTs dans l'ensemble des secteurs.»

L'application Artrade dessine le futur des plateformes NFT comme un écosystème dynamique et communautaire. Les amateurs d'art et les investisseurs NFT découvrent, suivent et interagissent avec les artistes NFT via une interface d'application simple et conviviale qui offre de nombreuses fonctionnalités. Elle comprend la production de NFT en live, le partage immédiat sur les médias sociaux, les paiements en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaies, ainsi que des fonctionnalités cross-chain sur une seule plateforme grand public et neutre en carbone.

À propos d'Artrade

Artrade est une application marketplace et de réseaux sociaux NFT innovante, sans frais de gaz, conçue spécifiquement pour la communauté NFT, en collaboration avec les artistes, les investisseurs et la communauté. Artrade se concentre sur le développement de l'art et des artistes NFT pour permettre à quiconque de créer des NFT directement à partir de son smartphone, de payer en monnaie fiduciaire ou encore en crypto monnaie, de gérer les actifs numériques dans un portefeuille interne et une fonction de garde, et d'interagir avec d'autres utilisateurs de la plate-forme via un large éventail de fonctionnalités sociales et d'intégration des médias sociaux.

La levée de fond sous forme d'ICO est encore en cours pour Artrade et a permis d'amasser plus de 5 millions de dollars à ce jour, la fin du troisième et dernier round est prévu le 21 février 2022.

