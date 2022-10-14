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THE BLOCKCHAIN GROUP

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Blockchain : Document AMF CP. 2022DD866426

14/10/2022 | 18:13
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2022DD866426

13 octobre 2022

FR0011053636 - DD153716

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Xavier Latil, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THE BLOCKCHAIN GROUP

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 11 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.4264 Euro

VOLUME : 19 908.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.4264 Euro

VOLUME : 19 908.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

The Blockchain Group published this content on 14 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 October 2022 16:12:00 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2022 1,43 M 1,40 M -
PER 2022 -13,4x
Rendement 2022 -
Capitalisation 20,0 M 19,6 M -
VE / CA 2022 0,79x
VE / CA 2023 0,71x
Nbr Employés 245
Flottant 96,9%
Graphique THE BLOCKCHAIN GROUP
Durée : Période :
The Blockchain Group : Graphique analyse technique The Blockchain Group | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique THE BLOCKCHAIN GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
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Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 1
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Objectif de cours Moyen 1,48 €
Ecart / Objectif Moyen 269%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Latil Chairman & Chief Executive Officer
Rodolphe Cadio Chief Financial Officer & Director
Maxime Vanmeerbeck Chief Technology Officer
Soheil Sk Vice President-Strategy & Business Operations
Gilles Enguehard Director & Chief Operating Officer-Itaque
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THE BLOCKCHAIN GROUP-72.87%20
OMNICOM GROUP., INC.-7.37%13 903
PUBLICIS GROUPE SA-9.70%13 109
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-34.07%10 874
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.-26.94%10 699
WPP PLC-34.18%9 006