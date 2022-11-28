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    ALTBG   FR0011053636

THE BLOCKCHAIN GROUP

(ALTBG)
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Blockchain : Document AMF CP. 2022DD873596

28/11/2022 | 18:28
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2022DD873596

27 novembre 2022

FR0011053636 - DD154325

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Nenad Cetkovic, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THE BLOCKCHAIN GROUP

LEI : 969500EFNNFB2DRUC163

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011053636

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.3042 Euro

VOLUME : 15 000.0000

PRIX UNITAIRE : 0.3043 Euro

VOLUME : 15 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.3043 Euro

VOLUME : 30 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 27 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

The Blockchain Group published this content on 28 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 November 2022 17:27:11 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 -6,17 M -6,42 M -
Dette nette 2022 2,71 M 2,82 M -
PER 2022 -2,57x
Rendement 2022 -
Capitalisation 16,7 M 17,3 M -
VE / CA 2022 0,72x
VE / CA 2023 0,69x
Nbr Employés 245
Flottant 97,5%
Graphique THE BLOCKCHAIN GROUP
Durée : Période :
The Blockchain Group : Graphique analyse technique The Blockchain Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique THE BLOCKCHAIN GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 0,33 €
Objectif de cours Moyen 0,85 €
Ecart / Objectif Moyen 155%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Latil Chairman & Chief Executive Officer
Rodolphe Cadio Chief Financial Officer & Director
Maxime Vanmeerbeck Chief Technology Officer
Soheil Sk Vice President-Strategy & Business Operations
Gilles Enguehard Director & Chief Operating Officer-Itaque
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THE BLOCKCHAIN GROUP-77.43%17
PUBLICIS GROUPE SA7.43%16 654
OMNICOM GROUP., INC.8.03%16 140
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.-7.88%13 404
WPP PLC-21.70%11 296
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.-32.48%11 138