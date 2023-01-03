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THE BLOCKCHAIN GROUP

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Blockchain : Document AMF CP. 2022DD877953

03/01/2023 | 10:48
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2022DD877953

31 décembre 2022

FR0011053636 - DD154774

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Xavier Latil, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THE BLOCKCHAIN GROUP

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.2940 Euro

VOLUME : 31 029.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.2940 Euro

VOLUME : 31 029.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

The Blockchain Group published this content on 02 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2023 09:47:02 UTC.


© Publicnow 2023
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Dette nette 2022 2,71 M 2,89 M -
PER 2022 -2,28x
Rendement 2022 -
Capitalisation 15,2 M 16,2 M -
VE / CA 2022 0,67x
VE / CA 2023 0,64x
Nbr Employés 258
Flottant 97,5%
Graphique THE BLOCKCHAIN GROUP
Durée : Période :
The Blockchain Group : Graphique analyse technique The Blockchain Group | Zonebourse
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Tendances analyse technique THE BLOCKCHAIN GROUP
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TendancesNeutreBaissièreBaissière
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Consensus
Vente
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Objectif de cours Moyen 0,85 €
Ecart / Objectif Moyen 186%
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Rodolphe Cadio Chief Financial Officer & Director
Maxime Vanmeerbeck Chief Technology Officer
Soheil Sk Vice President-Strategy & Business Operations
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THE BLOCKCHAIN GROUP4.88%16
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