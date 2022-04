Blockchain : Les co-fondateurs de The Sandbox et The Blockchain Group lancent M3TASERVE, le 1er bootcamp dédié au Web3

Paris, le 26 avril 2022 - Sébastien Borget, co-fondateur de The Sandbox, un monde de virtuel gaming décentralisé qui utilise la blockchain et les NFT, Charles Kremer, PDG de The Blockchain Xdev, la société leader de technologie blockchain de The Blockchain Group, se sont associés pour lancer M3TASERVE, le premier bootcamp Web3 dédié au développement du Metaverse, dans le but de contribuer à la croissance du vivier de talents du Web3. Le bootcamp débutera en juin 2022.

M3TASERVE est une initiative lancée par les entrepreneurs en série qui ont créé The Blockchain Xdev et The Sandbox pour favoriser la décentralisation. Le manque de talents et de ressources est une pierre d'achoppement dans la croissance des technologies Web3. Avec cette initiative, les deux entreprises visent à soutenir et à accélérer le développement de plateformes et d'applications décentralisées dans l'écosystème Web3.

Ce dispositif innovant répond à deux défis majeurs :

Anticiper l'engouement croissant pour le Web3 et former les futurs ingénieurs, entrepreneurs et créateurs qui souhaitent s'épanouir dans ce domaine : Le Metaverse est devenu un canal de communication majeur pour les marques et progressivement, de nombreuses grandes entreprises tirent profit de ces expériences d'univers virtuels pour développer leur activité.

Remédier à la pénurie de développeurs et de ressources en matière de blockchain : Aujourd'hui, compte tenu du faible nombre de développeurs blockchain dans les équipes, les roadmaps des projets s'allongent de plusieurs mois.

M3TASERVE est conçu pour les développeurs passionnés souhaitant rejoindre les leaders de Web3 afin de faire partie de la prochaine révolution numérique. M3TASERVE est une formation Web3 complète et facile d'utilisation, créée par des développeurs eux-mêmes experts. Ce bootcamp servira donc l'objectif d'aider les développeurs Web2, avec une première expérience pertinente en programmation, à devenir des développeurs Web3 en quelques semaines seulement.

L'approche agile et pragmatique de M3TASERVE permettra aux développeurs de mettre rapidement en application leurs connaissances à des cas d'usages rééls dans l'écosystème Blockchain en combinant un ensemble de mécanismes tels que les contrats intelligents, DeFi et plus encore.

De plus, en rejoignant M3TASERVE, les développeurs auront l'opportunité de travailler à temps plein pour l'un des partenaires à l'origine du projet : The Sandbox, The Blockchain Group, The Blockchain Xdev, Bountysource et Eniblock, ainsi que d'autres acteurs du secteur qui soutiendront l'initiative.

Rendez-vous sur le site https://m3taserve.com/pour rejoindre le bootcamp et adopter la révolution Web3.

Charles Kremer, co-fondateur et CEO The Blockchain Xdev, déclare : "Au milieu des discussions avec Sébastien Borget sur la façon de développer notre collaboration en cours, nous avons créé une superbe opportunité pour combiner notre expertise Web3 dans le but de construire un bootcamp Web3 dédié au développement du Metaverse. Nous sommes convaincus que cette viveinitiative bénéficiera à l'ensemble de l'écosystème Web3 en France".

Sébastien Borget, co-fondateur et COO de The Sandbox déclare : "Chez The Sandbox, nous avons réalisé que le manque de développeurs maîtrisant les technologies Web3 était l'un des plus grands obstacles auxquels l'industrie est confrontée. Par conséquent, nous avons voulu proposer une solution pratique et évolutive pour permettre aux développeurs ou programmeurs « full-stack » d'améliorer rapidement leurs compétences et de trouver des opportunités intéressantes dans les organisations les plus prometteuses de l'écosystème blockchain."

À propos de Sébastien Borget et de The Sandbox

Sébastien Borget est le cofondateur et COO de The Sandbox. Sébastien est également devenu le président de la Blockchain Game Alliance en 2020, une organisation à but non lucratif regroupant 300 membres clés de l'industrie. Il a récemment été nommé n°4 dans le Top #1002022 des personnes les plus influentes en crypto par CoinTelegraph.

The Sandbox, une filiale d'Animoca Brands, est l'un des mondes virtuels décentralisés qui a alimenté la récente croissance de la demande de biens immobilier virtuels, en s'associant à de grands IPs et marques notamment The Walking Dead, Atari, Rollercoaster Tycoon, Care Bears, The Smurfs, Shaun the Sheep et Binance. S'appuyant sur la propriété intellectuelle existante de The Sandbox, qui compte plus de 40 millions d'installations mondiales sur téléphones mobiles, le métavers de The Sandbox offre aux joueurs et aux créateurs une plateforme décentralisée et intuitive pour créer des mondes et des expériences de jeu immersifs en 3D et pour stocker, échanger et monétiser leurs créations en toute sécurité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sandbox.game

À propos de The Blockchain Group

The Blockchain Group est la seule entreprise française cotée en bourse qui compte 230 ingénieurs couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe proposedes solutions innovantes pour intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

Le Blockchain Xdev est l'entité du groupe spécialisée dans la technologie blockchain. L'équipe Xdev accompagne les entreprises et les entrepreneurs du monde entier dans le développement de leurs projets Web3. Sa solution Eniblock est une plateforme tout-en-un permettant aux investisseurs, entrepreneurs et agences de concevoir leurs applications Web3 sur la plupart des technologies blockchain.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.theblockchainxdev.comet suivre les mises à jour régulières sur LinkedIn.