Blockchain : croissance et rentabilité au 1er semestre 2020

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, publie ses résultats du premier semestre 2020*. Après avoir racheté Iorga Group au 1er semestre 2020 et BountySource en toute fin de semestre, le groupe affiche croissance et rentabilité.

Compte de résultat condensé consolidé - (Périmètre proforma)

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

[Link]

Le chiffre d'affaires consolidé proforma de The Blockchain Group au 30 juin 2020 s'établit à 5,7 M€ (**) contre 5,3 M€ (**) pour la même période du 1er semestre 2019 soit, une croissance de 7,85% au 1er semestre 2020.

The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service pour l'accompagnement des entreprises dans l'intégration de la technologie blockchain a rencontré une forte traction avec une hausse de son chiffre d'affaires de + 70% malgré les conditions dues au COVID-19.

Iorga Group, acquise en avril 2020, connait une activité robuste malgré la crise sanitaire mondiale avec une hausse de son chiffre d'affaires de 1% par rapport au 30 juin 2019.

Shopbot, activité issue des anciens business a connu une hausse de 20% de son CA, rencontrant un vif succès au Canada et en Australie.

L'EBIDTA proforma (**) quant à lui s'affiche à 723K euros contre 322K euros pour la même période en 2019. Cette hausse est principalement portée par les bonnes performances de Blockchain Xdev et Shopbot et par la résistance à la pandémie COVID-19 de Iorga. Bountysource n'étant pas encore intégré aux résultats.

Le résultat net consolidé proforma (**) fait apparaître une baisse de -314K euros sur la période, en raison d'une reprise de provision exceptionnelle de 500K euros liée à d'anciennes activités cédées constatée au premier semestre 2019. Ainsi, après retraitement de cette reprise de provision, le résultat net consolidé serait en croissance au premier semestre 2020 de +138K euros.

Xavier Latil, Directeur général, commente : « La croissance soutenue de The Blockchain group au premier 2020 semestre est le résultat des efforts de l'ensemble des équipes et des effets de synergies entre les entités du groupe. Le contexte de pandémie mondiale du COVID-19 n'a impacté que très faiblement nos activités et le groupe maintient ses objectifs de croissance de son plan stratégique ».

Compte de résultat condensé consolidé - (Périmètre constant)

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

[Link]

Compte de résultat condensé consolidé - (Périmètre historique)

Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

[Link]

The Blockchain group a fait l'acquisition de BountySource aux Etats-Unis fin juin 2020.

BountySource est dans le top 3 mondial des communautés de développeurs et ingénieurs opensource. La transaction pour l'acquisition de BountySource s'est faite sous forme d'un réinvestissement du fonds True Global Ventures (TGV) basé à Hong-Kong. TGV souhaitait devenir actionnaire mais également partenaire de The Blockchain group pour l'accompagner dans son développement.

Ce rapprochement permet à The Blockchain Group de devenir l'animateur d'une communauté de plus de 69.000 développeurs et ingénieurs à travers le monde. La communauté BountySource est reconnue pour être très active dans l'open source mais également dans la Blockchain. Aujourd'hui BountySource compte des clients comme IBM ou Ripple.

La dynamique de croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité rencontrée au premier semestre 2020 devrait continuer, permettant l'atteinte de nos objectifs ambitieux pour cette année 2020, dans un contexte de pandémie du COVID-19.