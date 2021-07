Blockchain : double son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, a réalisé 11,7 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'investissements pro forma pour le premier semestre 2021, en doublement par rapport à la même période 2020 (*).

Cette croissance est fortement portée par les succès commerciaux de The Blockchain XDEV (+60% de chiffre d'affaires pour la même période), entité technologique de service et édition de plateformes blockchain. The Blockchain XDEV a signé plusieurs contrats au 1er semestre avec de nouveaux clients grands comptes dans des secteurs majeurs tels que la finance, l'assurance, l'aéronautique ou le fantasy sport. D'une durée d'une à plusieurs années selon les cas, ces contrats représentent au global 2 000 000 € de chiffre d'affaires en 2021 et, ont démarré pour la plupart au deuxième trimestre 2021.

Au-delà de cette dynamique au sein de The Blockchain XDev, les autres entités du groupe sont en croissance au 1er semestre 2021, développement actif avec par exemple, le groupe Iorga (+ 4% de chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 vs. le 1er semestre 2020) qui poursuit sa croissance avec ses clients historiques, mais également de nouveaux clients comme Citeo avec plus de 700 000 euros de contrats chez cet acteur de la réduction de l'impact environnemental.

Trimane et S2M sont également de nouveaux contributeurs et rencontrent également une forte traction, en ligne avec les plans de développement de l'année 2021.

Les investissements du 1er semestre 2021 s'inscrivent dans la continuité de la politique générale du groupe depuis 2018, qui s'axe autour de l'édition de solutions plateformes blockchain avec le lancement de sa suite de solution Eniblock. Cette politique de R&D sera poursuivie, permettant au groupe de soutenir sa croissance et rentabilité dès cet exercice, et pour les années futures.

Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group précise : « Ce premier semestre 2021 s'inscrit dans le projet ambitieux des équipe et du management de The Blockchain Group, qui en 3 ans, a su devenir un acteur référent de l'édition de solutions blockchain, avec une expertise forte et reconnue.

The Blockchain Group entend poursuivre son développement en France et à l'international, dans un marché où la demande est importante, tout en maintenant le cap d'une croissance rentable ».

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021, le 7 octobre 2021.

(*) La croissance entre les deux périodes correspond au périmètre pro forma au 1er juillet 2021 des entités détenues par le groupe (i.e. périmètre au 31 décembre 2020 et les acquisitions des groupes S2M et Trimane, pour la période du 1er semestre 2021) vs. le périmètre pro forma au 30 juin 2020, présenté dans le communiqué de presse du 22 juillet 2020.

Nb : La contribution des entités acquises au 1er semestre 2021 est de 5,46 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires et d'investissements en R&D au 30 juin 2021.