Blockchain : et mc2i accompagnent Enedis et RTE sur la technologie blockchain Hyperledger Fabric

La Blockchain poursuit son développement en dehors du secteur financier pour répondre aux nouveaux enjeux de la transition écologique. C'est dans ce contexte que mc2i, cabinet de conseil en transformation numérique et The Blockchain Xdev, spécialiste de la conception et le développement de solutions basées sur la technologie Blockchain au sein de The Blockchain Group, ont été retenus pour accompagner Enedis et RTE sur le projet d'expérimentation de Système de Traçabilité des Activations de Renouvelables (STAR).

Ce projet vise à développer et expérimenter une nouvelle solution pour faciliter l'insertion des énergies renouvelables en enregistrant dans une Blockchain les transactions d'activation des flexibilités de productions d'énergies renouvelables.

Cette expérimentation STAR vise à accompagner le déploiement des flexibilités sur la production renouvelable, en automatisant et fiabilisant le traitement et la traçabilité des informations sur l'ensemble de la chaîne ; de la prise en compte des activations de flexibilité jusqu'à la valorisation de leur exécution.

Anthony Frescal, Directeur du pôle énergie et commerce chez MC2i déclare "Nous sommes fiers d'avoir été retenus par nos clients historiques RTE et Enedis sur ce projet qui contribue à la transition énergétique. Notre connaissance des mécanismes du marché de l'énergie couplée à l'expertise technologique de nos deux entreprises nous permettent d'accompagner les gestionnaires de réseau sur le pilotage et la réalisation de cette nouvelle solution."

Cette coopération renforcée entre les gestionnaires de réseau et les producteurs EnR permettra de répondre aux enjeux de multiplication, de complexification des échanges et des transactions des données. L'expérimentation STAR apportera plus de transparence, de traçabilité, de confidentialité et de rapidité dans les mécanismes de gestion des réseaux de transport et de distribution d'électricité sur les énergies renouvelables.

"Je tiens à remercier RTE et Enedis pour leur confiance. Celle-ci témoigne de notre maîtrise de la technologie Hyperledger ainsi que de notre expérience dans la conception et la mise en production de solutions Blockchain dans un contexte industriel." ajoute Charles Kremer, CEO chez The Blockchain Xdev