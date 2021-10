Blockchain : mise sur Montréal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

05 Octobre 2021

The Blockchain Group mise sur Montréal pour ses

activités en Amérique du Nord

Paris, le 05 Octobre 2021 - The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique et édition de plateformes de Blockchain, annonce l'ouverture de son premier Hub et Centre de recherche « blockchain » nord-américain dans la métropole québécoise.

Montréal comme centre de pilotage nord-américain

Dans le but de développer les technologies liées à la « blockchain » et à la « Data Intelligence », le Centre de recherche « Blockchain » de Montréal servira de point d'ancrage aux équipes nord- américaines de The Blockchain Group. Ce laboratoire unique aura pour objectif d'effectuer des recherches sur les méthodes, outils et moyens d'optimiser la « blockchain » par l'utilisation de techniques de « Data Intelligence » dont l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (machine learning).

The Blockchain Group ambitionne par ailleurs de recruter dans le Grand Montréal au cours des trois prochaines années entre quatre-vingts et cent profils commerciaux, ingénieurs et chercheurs spécialisés dans les domaines de la « blockchain » et de la « Data Intelligence ».

La baisse de l'empreinte écologique de la « blockchain », les smarts contracts en langage naturel et les techniques de surveillance de la « blockchain » feront partie des premiers axes de recherche du laboratoire en raison du frein qu'ils constituent à une adoption massive de cette technologie. The Blockchain Group a également pour ambition d'explorer dans ce laboratoire les apports de la « blockchain » et de la « Data Intelligence » pour les projets de « villes intelligentes » (Smart City).

En France, The Blockchain Group dispose déjà au sein de ses filiales Xdev et Trimane de laboratoires dédiés à la « Blockchain » et à la « Data Intelligence ». Ils travaillent en étroite collaboration avec les pôles de compétitivité, les universités et les écoles d'ingénieurs françaises.