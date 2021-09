Blockchain : réalise un Placement Privé de 4,3 M

Communiqué de presse 23 Septembre 2021

The Blockchain Group réalise un Placement Privé de 4,3 M€

Le 23 septembre 2021 -THE BLOCKCHAIN GROUP (ISIN : FR0011053636 - ALTBG, éligible PEA-PME), spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital par placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres.

La Société a placé 3 929 000 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,04 €, au prix unitaire de 1,10 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 4,32 millions d'euros, représentant 7,98% du capital social post-opération de la Société.

titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,92%.

Les fonds levés auprès de fonds et/ou sociétés d'investissements réalisant des opérations financières dans plusieurs pays permettront pour 50% le financement de projets de croissance externe, et pour 50% de soutenir la commercialisation et l'accélération d'Eniblock, plateforme de génération et de gestion de NFTs qui compte déjà plusieurs clients comme Fanlive ou Give Nation.

Le produit de l'augmentation de capital associé aux liquidités dont dispose la Société devrait lui permettre d'être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur les 12 prochains mois.

L'opération a été mise en œuvre par décision du Conseil d'administration et du Directeur Général en date du 22 septembre 2021, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la cinquante et unième (51ème) résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 juin 2021 et au prix de 1,10 € par action représentant une décote de 20% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse précédent la décision du Directeur Général de lancer l'opération (1,38 €) et de 15% par rapport au cours de clôture du 22 septembre 2021 (1,29 €).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription réservée à un cercle restreint d'investisseurs dans le cadre d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411- 2 du Code Monétaire et Financier. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth auprès d'Euronext Paris est prévu le 27 septembre 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0011053636 - ALTBG. Le capital social de THE BLOCKCHAIN GROUP sera composé de 49 258 816 actions à l'issue du règlement-livraison.