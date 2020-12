The Blockchain Group : Blockchain Group lance sa plateforme de tokenisation

Une infrastructure “end to end” d’émission et de gestion d’actifs digitaux.

The Blockchain Xdev lance sa plateforme de Tokenization, une solution clés en main permettant à des émetteurs de créer et gérer des actifs digitaux de manière intuitive et sécurisée.

Basée sur le protocole Tezos, la plateforme intègre l’ensemble des fonctionnalités nécessaire à l’émission et la gestion d’un actif digital. La plateforme de The Blockchain xdev, auditée par les experts de PWC, intègre notamment les plus hauts standards de sécurité afin d’assurer la conservation d’actifs pour ses clients.

Par ailleurs, les équipes de The Blockchain Xdev, en collaboration étroite avec ses partenaires BNP Paribas et Logical Pictures, ont développé un onboarding fluide et intuitif facilitant la souscription des investisseurs sur la plateforme.

Logical Pictures a choisi la plateforme de Blockchain Xdev pour le lancement de son fonds 21 Content Ventures, avec un objectif de levée de 100M€.

Charles Kremer, directeur général de The Blockchain xDev, souligne : “Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec un fonds d’investissement aussi prestigieux que celui de Logical Pictures. Ce projet est pour nous, la plus belle occasion de démontrer notre savoir-faire et notre maîtrise technique dans le développement de solution de tokenization pour nos clients"

Xavier Latil, CEO de The Blockchain Group explique : “Ce projet est la première pierre de notre offre de tokenization. Notre ambition est de devenir un acteur de référence en France et en Europe dans un marché à très fort potentiel dans les années à venir. Nous sommes heureux de compter Logical Pictures parmi l’une de nos références.”

A propos de Blockchain Group :

Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 120 ingénieurs qui couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d’intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.