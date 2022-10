The Blockchain Group : THE BLOCKCHAIN GROUP : Résultats semestriels 2022

Résultats semestriels 2022 :

Croissance de la production de l'exercice +8,8%

Forte rentabilité de l'activité services Blockchain,

avec un EBITDA de 12,1%

Investissement soutenu dans les plateformes de The Blockchain Group

Bonne orientation de l'activité pour le futur :

Fort engouement B2B de la technologie blockchain

Premiers succès commerciaux pour la plateforme Eniblock®

Puteaux, le 31 octobre 2022. The Blockchain Group (« TBG »), leader de l'accompagnement blockchain en France, publie ses résultats semestriels au 30 juin 2022(***).

(En K€) 06.2021

Proforma** 06.2022

Proforma** dont

Services

Blockchain dont Plateformes

Blockchain Variation

Proforma** Production de l'exercice * 13 675 14 880 11 833 3 047 +8,8% EBITDA 1 382 -55 1 427 -1 482 Résultat d'exploitation 1 313 -846 1 141 -1 987 Résultat net 772 -871 1 131 -2002

*inclut le Crédit Impôt Recherche

** Les données relatives aux comptes proforma au 30 juin 2021 comprennent les sociétés acquises au 1er trimestre 2021. Les données relatives aux comptes proforma au 30 juin 2022 excluent certaines charges exceptionnelles liées notamment à des investissements spécifiques réalisés en vue de préparer la filiale Eniblock à la cotation.

Les données présentées n'ont pas fait l'objet d'une revue limitée au 30/06/2021 et 30/06/2022.

Accroissement de la production de l'exercice

The Blockchain Group (« TBG ») a réalisé au 1er semestre 2022, une production de l''exercice de 14,9 M€ en hausse de 8,8% par rapport au 1er semestre 2021.

Celle-ci se répartit pour 80% en prestations de services blockchain et pour 20% en revenus issus des plateformes logicielles du Groupe.

La croissance a été notamment portée par l'accélération de la plateforme Eniblock® et de la bonne tenue de l'accompagnement en conseil blockchain de clients de TBG. Cette technologie bénéficie d'une forte demande de la part des entreprises qui voient en ses nombreuses applications des possibilités d'offrir à leurs propres clients des solutions innovantes et sécurisées dans le cadre de leurs différentes offres.

Accélération des investissements pour soutenir la croissance

Pour accompagner le développement de ses ventes et l'enrichissement de ses plateformes, TBG a renforcé son capital humain et a fait appel à de la sous-traitance qualifiée pour investir dans ses différentes solutions logicielles.

En fonction de leur destination, certaines de ces charges ont été capitalisées et d'autres ont été maintenues en coûts d'exploitation.

L'EBITDA proforma ressort ainsi proche de l'équilibre à -0,1M€. Par métier, l'activité services de TBG affiche une marge d'EBITDA de plus de 12%, similaire à celle réalisée pour TBG au 30 juin 2021. A contrario, l'EBITDA des plateformes affiche une perte de 1,5 M€, qui reflète les investissements importants du Groupe pour cette activité et qui est conforme à leurs stades d'avancement.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 0,8 M€, le résultat d'exploitation affiche une perte de 0,8 M€. En l'absence d'autres éléments significatifs, le résultat net s'établit à -0,9 M€.

Prise en compte d'éléments exceptionnels au S1 2022

Pour préparer la cotation de sa filiale Eniblock sur Euronext Growth, TBG a mobilisé au

1er semestre 2022 des ressources internes importantes pour finaliser certains développements. La société considère ces coûts comme exceptionnels et n'entrant pas dans une exploitation normale. Ces ressources n'ont également pas pu contribuer au chiffre d'affaires de l'activité Services pendant cette période. Le montant de ces charges non courantes sur la période s'élève à 1,6 M€.

En parallèle, TBG a procédé à certaines réallocations de ressources notamment à la suite du développement du « CAMP » pour la formation d'ingénieurs Blockchain, en reconversion professionnelle. Le total de ces charges exceptionnelles s'élève à 0,5 M€.

En prenant en compte ces éléments, la perte nette consolidée statutaire ressort à 2,9 M€.

Perspectives favorables

The Blockchain Group anticipe la poursuite de la bonne orientation de ses ventes au 2ème semestre, portée par la dynamique générale autour de la technologie blockchain et en particulier pour les applications B2B.

Fer de lance de sa stratégie pour accroître ses revenus récurrents, TBG a fait admettre les titres d'Eniblock à la cotation sur Euronext Growth le 20 septembre 2022, afin de renforcer sa notoriété et de diversifier ses sources de financement. Ainsi la plateforme Eniblock® entend poursuivre en 2022 les développements nécessaires à la montée en puissance de ses solutions logicielles.

Pour assurer le succès de ses plateformes, le groupe va également accélérer le déploiement de projets blockchain pour tout type d'actifs, l'adoption du Web3 et la conquête de nouveaux grands comptes.

Xavier Latil, Président Directeur Général de TBG, commente : « Notre Groupe a relevé de nombreux défis au cours du 1er semestre 2022. Nous avons accéléré la montée en puissance de notre plateforme Eniblock®, au travers de nouvelles implémentations chez nos clients bêta-testeurs, de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou encore de l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Ceci s'est fait concomitamment à la préparation de la cotation de notre filiale, Eniblock. Nous avons poursuivi nos efforts de prospection de nouveaux clients et nous nous réjouissons de constater une vraie dynamique sur le marché B2B de la blockchain en général et sur l'attrait des offres TBG, plus particulièrement. Nous sommes bien positionnés pour répondre aux nombreuses demandes des entreprises et des collectivités et nos prises de commandes sont là pour le confirmer. Les investissements sont plus que jamais nécessaires pour assurer la croissance dans un marché de rupture. »

A propos de The Blockchain Group

The Blockchain Group est le leader français de la blockchain. Du conseil au services technologiques, en passant par la R&D et sa plateforme SaaS, le groupe aide les entreprises à saisir l'ensemble des opportunités que présentent la blockchain et le web3, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Plus d'informations sur le site : www.theblockchain-group.com EURONEXT Growth Paris Mnémonique : ALTBG ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA Bloomberg : ALTBG :FP

Contact communication :

communication@theblockchain-group.com

Contact agence :

info@capvalue.fr

(***) En raison d'un changement de périmètre et de la nécessité d'harmonisation du système d'information, le rapport financier semestriel des comptes consolidés statutaires au 30 juin 2022 sera publié sur le site investisseur de TBG d'ici le jeudi 17 novembre 2022 après bourse.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2prZpRpYZeWlWtxZMZqZmplapqUlWGdZ2nHnGKemMmcbnBnyJyTb5qbZnBolWZq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77014-tbg-hy2022-31.10.22.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews