The Blockchain Group : The Blockchain Group : Activité du 1er semestre 2022

Croissance de l'activité au 1er semestre 2022 : +8%

Poursuite des développements de la plateforme en mode SaaS, et succès des premiers déploiement d'Eniblock, confirmant que d'ici la fin de l'année, Eniblock poursuivra sa forte croissance en multipliant par 5 son nombre de clients et générant un volume d'affaires de plus de 80 millions d'euros par la plateforme.

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et édition de solutions dans la blockchain, a réalisé au 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires et des autres produits pour 14,8 millions d'euros (1), en croissance de 8% par rapport au 1er semestre proforma de l'exercice précédent.

Cette progression a été portée par la bonne orientation de l'offre globale couvrant l'ensemble de la chaine de valeur d'un projet Blockchain et par les intégrations réussies des acquisitions porteuses de nouvelles synergies.

Données (en M€) S1 2022 S1 2021 Variation (1) Chiffre d'affaires et autres produits (2) 14,8 13,7 + 8% / + 1,1 M€

La croissance entre les deux périodes correspond au périmètre au 1er juillet 2022 des entités détenues par le groupe vs. le périmètre pro forma au 30 juin 2021, présenté dans le Rapport Financier Semestriel publié le 28 octobre 2021. Les données présentées sont non auditées et normatives pour une meilleure compréhension entre les deux périodes. Les autres produits prennent principalement en compte la R&D activée, le CIR et les données normatives. La définition des données normatives inexistantes au 1er semestre 2021 correspond notamment aux prestations internes et aux marges non facturées, en raison de l'affectation d'environ 15% des temps d'ingénieurs à la R&D activée et à la commercialisation de la plateforme Eniblock au 1er semestre 2022.

L'activité sur le semestre a tiré parti de l'accélération de la commercialisation de la plateforme en mode SaaS Eniblock et de la poursuite de ses développements pour l'adapter à de nouveaux cas d'usage. Cette dynamique des ventes a notamment été portée par les filiales du Groupe IORGA et Trimane acquises en 2020 et 2021, qui ont alloué environ 15 % de leurs ingénieurs aux efforts de R&D et à la commercialisation de la plateforme Eniblock. Ainsi, fort d'un capital clients et d'une expertise reconnue, le Groupe peut mettre en œuvre une coopération transverse entre ses différentes entités. Ces synergies permettent notamment à la plateforme Eniblock de lancer des déploiements avec notamment en mars dernier, FanLivecards, première place de marché de NFT dédiée au rugby sur la blockchain ainsi que plus récemment, MAN OF THE MATCH® x PLAYER OF THE MATCH® (MOTMxPOTM), la toute première marketplace NFTs de trophées officiels dans le football professionnel sur la blockchain Tezos.

Au-delà de cette forte dynamique d'Eniblock, marquée par de nouvelles collaborations, l'activité traditionnelle de conseil du Groupe poursuit sa croissance et reste le levier principal pour accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets blockchain.

Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group précise : « Ce premier semestre 2022 témoigne de la réussite des équipes et du management de The Blockchain Group dans l'intégration des entités acquises, qui ont pleinement contribué au développement de la plateforme Eniblock. Le second semestre accentuera cette dynamique avec un focus sur la commercialisation de la plateforme Eniblock qui a d'ores et déjà atteint ses objectifs de nombre de clients 2022 en un semestre. Cette période sera également tournée vers le renforcement de la R&D dans le quantique et le machine learning, pour accroître la proposition de valeur apportée aux clients et assurer la montée en puissance de nos offres ».

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022, le 13 octobre 2022.

A propos de The Blockchain Group



The Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales

