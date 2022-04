Paris, le 7 avril 2022 - Après sa création en juin 2021, et une année record pour les NFTs, The Blockchain Group franchit un nouveau cap en dévoilant une extension majeure de sa plateforme Eniblock et devient la première plateforme de NFT en marque blanche en Europe. La plateforme de par sa flexibilité et des performances séduit de plus en plus d'entreprises et d'entrepreneurs qui souhaitent démarrer dans le Web3.



Un marché des NFT en plein boom

Affichant une croissance de plus 20 000%, le marché des NFTs a franchi la barre des 22 milliards de dollars en 2021. En très forte expansion, le marché prévoit d'atteindre 80 milliards de dollars d'ici 2025 (source : Jefferies Financial Group).

Au-delà de ses premiers marchés que sont le sport, le luxe ou encore l'art, les NFTs et plus généralement le Web3 vont progressivement devenir incontournables pour d'autres secteurs comme l'immobilier ou l'industrie.

Dans cette révolution Web3 à laquelle l'ensemble des acteurs vont devoir faire face, de nouvelles offres technologiques vont se développer afin de favoriser et simplifier l'intégration des NFTs et du Web3 dans les différents secteurs.

C'est dans ce contexte de transition de l'ensemble des marchés vers le Métavers, que la plateforme Eniblock est née. Afin de fournir à tous les entrepreneurs la solution la plus simple, la plus complète et la plus évolutive possible.

Eniblock : une passerelle vers le Metavers

En Juin 2021, The Blockchain Group annonçait le lancement de Eniblock, une suite complète de produits Blockchain à destination des entrepreneurs et entreprises du Web3.

Aujourd'hui, la plateforme Eniblock a pour ambition de démocratiser et simplifier l'intégration des NFTs au sein des différents secteurs à l'aide de son application en marque blanche Create, notamment en :

Offrant une expérience utilisateur adaptée à tous les utilisateurs avec un paiement des transactions en FIAT ou crypto ainsi qu'une gestion des wallets entièrement intégré à la plateforme

Proposant une interface entièrement configurable du choix des moyens de paiement à la configuration des frais de transactions et des règles de place de marché

Intégrant le choix des meilleures technologies blockchain dont Tezos actuellement puis dans le courant de l'année Polygon et Solana

Xavier Latil CEO de The Blockchain Group déclare “Cette plateforme en marque blanche représente définitivement le meilleur de ce que les équipes de TBG ont accompli. Grâce à ce tournant stratégique, The Blockchain Group est devenu un éditeur de plateformes SaaS de premier plan dans l'univers des solutions utilisant les technologies blockchain.»

Une forte accélération commerciale en 2022

Avec plus de 8000 enchères en quelques heures, le lancement de l'application Fanlivecards, première marketplace NFT consacrée au rugby, exploitant Eniblock, marque le premier jalon majeur dans son objectif de devenir un acteur technologique de référence en France et à l'international.

Depuis le début de l'année, Eniblock compte déjà plus d'une douzaine de nouveaux clients dans différents secteurs dont le sport, le luxe, les réseaux sociaux ou encore l'immobilier. D'ici la fin de l'année, Eniblock compte poursuivre sa forte croissance en multipliant par 5 son nombre de clients et générant un volume d'affaires de plus de 80 millions d'euros par la plateforme.

Charles Kremer CEO de The Blockchain Xdev déclare “Notre ambition de développer le “Shopify” du Web3 prend forme. Le lancement de Fanlicards ainsi que notre forte traction client confirment notre positionnement stratégique. Très prochainement nous allons dévoiler l'ensemble des fonctionnalités de notre plateforme qui ont séduit nos premier clients. J'en profite pour les remercier de confiance qu'ils nous témoignent en étant les premiers à avoir adopté notre solution »

Pour en savoir plus sur Eniblock, rendez-vous sur https://www.theblockchainxdev.com/contact/



Retrouvez le 12 Avril prochain au Palais Brongniart (Paris) les équipes de The Blockchain Group au Salon Paris NFT Day pour discuter de vos projets NFTs dans le Web3.

