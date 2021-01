The Blockchain Group annonce une double acquisition : Trimane et S2M Group

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique et édition de plateformes de « Blockchain as a service », poursuit ses opérations de croissance externe engagées en 2020. Après l'ESN Iorga-Group et la société américaine BountySource, c'est au tour du Groupe Trimane, expert de la Data Intelligence et de S2M agence mondiale de marketing dans les deep tech de rejoindre le groupe. Grâce à ces nouvelles acquisitions, The Blockchain Group continue d'étoffer son spectre d'expertises et de l'étendre sur l'ensemble de la chaine de valeur de la Blockchain. Ces acquisitions faites sur fonds propres donnent naissance à un groupe de 230 consultants et ingénieurs.

Une croissance exponentielle sur un marché ultra dynamique

La Blockchain est reconnue comme une technologie d'avenir, avec un marché qui progresse de 300 % par an en moyenne. Fondée en avril 2018, The Blockchain Group surfe sur cette dynamique et affiche une solide croissance au 1er semestre 2020 de +7,72%. L'acquisition de Trimane s'inscrit dans une stratégie claire, qui consiste à couvrir l'ensemble de la chaine de valeur de la Blockchain pour devenir rapidement un acteur mondial incontournable dans ce domaine.

L'an dernier, le groupe coté a mené deux autres opérations de croissance externe pour construire cette ambition. En avril 2020, il annonçait l'acquisition de l'ESN Iorga-Group, donnant naissance à un groupe de plus de 100 consultants et développeurs. Il s'associait aussi des compétences complémentaires génératrices d'opportunités sur le marché de la transformation numérique. Deux mois plus tard, c'était au tour de la communauté BountySource aux États-Unis, classée dans le top 3 mondial, reconnue comme très active dans l'Open Source et la Blockchain, de rentrer dans son giron. Depuis, The Blockchain Group anime cette communauté de plus de 68 000 développeurs et ingénieurs et met leurs capacités de développement décentralisé au service de ses projets internes, ainsi que de ceux de ses clients.

« Nous étions 4 lorsque nous avons lancé The Blockchain Group en 2018. Je suis heureux pour le groupe et nos actionnaires d'annoncer aujourd'hui les acquisitions des Groupes Trimane et S2M, nous permettant de porter nos effectifs à près de 230 collaborateurs et un chiffre d'affaires aux alentours des 23 millions d'euros, avec des projets qui se multiplient dans le monde entier. Notre challenge désormais est d'intégrer intelligemment ces équipes, et de créer une culture commune pour constituer une force de frappe inédite sur l'ensemble de la chaine de valeur Blockchain », conclut Xavier Latil.

1- Signature d'un protocole d'acquisition avec Trimane

Avec Trimane, The Blockchain Group met de la data intelligence dans la blockchain

Engagé depuis 2020 dans une stratégie de croissance mixte, organique et externe, The Blockchain Group va intégrer Trimane, entreprise française spécialisée dans la valorisation de la donnée. A travers ses centres de service, sa solution décisionnelle clé en main et son laboratoire de recherche en Business Intelligence et Big Data, Trimane permet à ses clients d'optimiser le potentiel de leurs datas pour accroitre leur performance. Elle accompagne ainsi de grands noms de la finance, de l'industrie et de la santé sur leurs problématiques de Business Intelligence, Data Gouvernance, Big Data ou Data Science : Agence de la Biomédecine, ANSM, MGEN, RATP, Services du Premier Ministre, Société Générale, Terega.

The Blockchain Group s'est engagé à reprendre la totalité du personnel de Trimane, soit une centaine de personnes, doublant ainsi ses propres effectifs. Une taille critique et une expertise complémentaire autour de la BI, qui lui permet de se positionner sur des projets d'envergure. En plus de ses bureaux à Toulouse et en région Parisienne, Trimane bénéficie d'une implantation au Canada, ce qui donne également à The Blockchain Group l'opportunité de renforcer ses positions en Amérique du Nord.

« Trimane nous apporte la brique BI essentielle à tout projet dans la Blockchain. Elle nous procure également une vraie expertise en Big Data, Data Science et en valorisation des données, qui nous seront très utiles pour nos produits, notamment en optimisant notre plateforme de tokenisation lancée en décembre dernier. Ce rapprochement a été simplifié par le fait que leurs équipes et les nôtres partagent une même vision industrielle, une passion pour la technologie et une volonté de faire croître le marché de la Blockchain», souligne Xavier Latil, CEO de The Blockchain Group.

Lionel Rigaud, Président et fondateur de Trimane souligne : « Ce rapprochement nous permet non seulement de bénéficier des synergies entre des sociétés complémentaires, c'est également une occasion unique de partager nos visions d'experts sur nos domaines respectifs, dans un contexte technologique de pointe en perpétuelle évolution. Nous apporterons ainsi une offre complète et intégrée en matière de traitement de l'information pour répondre à des problématiques règlementaires, de traçabilité, de mutation économique et écologique. Trimane a jusqu'ici été totalement indépendant : la proximité entre nos valeurs humaines, d'exigence technique et de sens du service, ainsi que notre vision commune du futur de ces technologies, ont fait de ce rapprochement une évidence ».

Modalités de l'opération

The Blockchain Group réalise cette acquisition, dont la réalisation définitive reste soumise aux conditions suspensives usuelles, au terme d'un tour de financement mené par le fonds d'investissement NextStage AM, spécialiste français du capital-développement, et accompagné d'un groupe d'investisseurs, dont certains actionnaires historiques du groupe. L'acquisition sera réalisée au travers d'un véhicule constitué à cet effet, Blockchain Group Innovation, afin de répondre aux contraintes légales et règlementaires de certains des investisseurs institutionnels participant à cette opération.

Lionel Rigaud, fondateur de Trimane, apporte sa confiance dans le groupe nouvellement formé en réinvestissant 30% de la valeur de Trimane dans ce nouvel ensemble et continuera à diriger Trimane tout en occupant le poste de Chief Data Officier au sein du groupe.

Les investisseurs, ainsi que les managers de Trimane - qui réinvestissent au sein du groupe - apporteront leurs actions du véhicule d'acquisition (Blockchain Group Innovation) à la société de tête du groupe The Blockchain Group dans un délai de 3 à 4 mois suivant la réalisation définitive de l'opération. Cette opération d'apport de titres sera soumise au vote des actionnaires de The Blockchain Group à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée avant le mois de juin 2020 ; elle sera réalisée sur la base d'un rapport d'un évaluateur et soumise au contrôle d'un commissaire aux apports dont la mission sera étendue à l'appréciation du rapport d'échange proposé, conformément aux règles applicables en pareille matière.

2- Acquisition de S2M Group

Le marketing intelligent pour accélérer la conquête de nouveaux marchés

S2M-group est une agence de marketing digital. Son positionnement très orienté « tech/B2B » en a fait une référence auprès des directions marketing et commerciales de grands groupes du secteur des technologies, pour la plupart cotés. Sachant associer ses différentes expertises en marketing, vente et technologie, S2M conçoit et exécute des campagnes de génération d'opportunités commerciales pour in fine augmenter les chiffres d'affaires de ses clients.

Dotée de plus de 10 ans d'expérience, c'est depuis son siège barcelonais, de ses bureaux régionaux à Miami et Bangkok, que S2M accompagne ses clients internationaux tels que Temenos, Tata ou encore Quadient, dans leur développement.

En rejoignant The Blockchain Group, S2M-group devient son service marketing, pour organiser son offre, accélérer la conquête des marchés internationaux et apporter de nouvelles compétences à ses clients.

« L'agence S2M-Group dispose d'une expertise reconnue dans le domaine du marketing intelligent, avec une approche très technologique dont nous nous sentons forcément proches. Son expertise va clairement nous permettre d'accélérer sur nos marchés, tout en étant une source de gains additionnels. Par ailleurs, sa présence en Amérique, mais surtout en Asie où nous étions jusqu'alors peu présents, vient conforter notre ambition internationale », se réjouit Xavier Latil.

S2M assurera également l'intégralité du marketing de The Blockchain Group et viendra renforcer et supporter les équipes commerciales. La coopération entre les équipes a déjà commencé, notamment pour nos offres de plateformes Blockchain de tokenization.

« Fort du succès de notre collaboration amorcée il y a plusieurs mois, il est désormais question d'accélération, autour des solutions développées par The Blockchain Xdev bien sûr, mais également à l'international sur l'ensemble des offres du groupe. D'autre part, rejoindre The Blockchain Group nous permet de bénéficier de toujours plus d'expertise dans le cadre des prestations réalisées auprès de nos clients historiques », souligne Vincent Ferrand co-dirigeant de S2M.

L'acquisition de S2M se fait sur fonds propres pour près de 21% de la valeur des titres de S2M acquis et par le biais d'un réinvestissement des managers et fondateurs de S2M au capital de The Blockchain Group réalisé en partie à la date du closing et le reste avant le 30 juin 2021.

Augmentation de capital par placement privé

Le réinvestissement des managers à la date du closing de l'acquisition de S2M donne lieu à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, réalisée sous forme de placement privé conformément à l'article L.411- 2 II du Code monétaire et financier.

Cette opération donne lieu à l'émission de 714.213 actions ordinaires nouvelles, soit 2,32 % du capital social existant de la Société́ , à un prix par action de 2,1002 € (moyenne pondérée des volumes des 20 dernières séances de bourse précédant la date de réalisation) en conformité avec les termes de la 11ème résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 25 Juin 2020.

A l'issue de cette opération, le capital social de The Blockchain Group est désormais composé de 31.472.984 actions de 0,04 € de valeur nominale chacune.

L'incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital est décrite ci-après.

Cette augmentation de capital a été mise en œuvre sur délégations de pouvoirs du Conseil d'administration, faisant usage des délégations de compétences consenties par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 25 Juin 2020 (11ème résolution).

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'offre des actions de la société issues de cette augmentation de capital réalisée dansle cadred'unplacementprivén'apasdonné lieuàunprospectussoumis au visa de l'AMF.

Incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital

A l'issue des opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital et à la connaissance de la Société, la répartition du capital social de The Blockchain Group sera la suivante :

Avant l'émission des actions nouvelles :

Après l'émission des actions nouvelles :

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital est portée à 0,98% à l'issue de l'opération.