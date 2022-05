The Blockchain Group : annual financial report 2021

The Blockchain Group, a franchi une nouvelle étape en 2021 dans sa stratégie de croissance avec le lancement d'Eniblock. Cette plateforme se positionne aujourd'hui comme la seule plateforme marque blanche de création et gestion de NFTs au monde, avec de nombreuses réussites, comme FanLive (1ère place de marché autour des cartes NFT dédiées au rugby), la croissance du consortium avec la Société Générale Assurances et Covéa qui rejoignent le Passeport du Véhicule Connecté piloté par The Blockchain Group, et sa coopération avec The Sandbox, … l'objectif du nombre de clients Eniblock pour le premier semestre 2022 a déjà été dépassé.

Xavier Latil,

Président Directeur Général de The Blockchain Group :

L'année 2021 a marqué un tournant pour nous que ce soit en termes de taille ou de traction business. La sortie des plateformes Eniblock générant des revenus récurrents marque un vrai changement de business model dans le groupe. Notre feuille de route est très clairement orientée vers le Web3.0 et l'explosion des usages. Nous sommes certains que le chiffre d'affaires

généré par Eniblock sera de plusieurs dizaines de millions d'euros dans les trois ans, ce qui en fera l'actif central du Groupe pour les années à venir. »

L'année 2021 a été particulièrement dynamique pour The Blockchain Group avec tout d'abord l'intégration réussie des sociétés Trimane et S2M Group, acquises début 2021, et qui ont fait l'objet d'une transformation tout au long de l'exercice pour leur permettre d'optimiser leurs processus opérationnels et améliorer leurs marges. Intégration parfaitement réussie puisque les deux entités collaborent sur de nombreux projets internes.

Ces 2 acquisitions permettent au nouvel ensemble d'atteindre une taille critique et des expertises complémentaires pour se positionner sur des projets d'envergure et enrichir techniquement la plateforme Eniblock.

Perspectives

The Blockchain Group affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la croissance de son activité dans ses 2 grands segments de marché. The Blockchain group confirme ses objectifs 2022 d'une forte croissance organique. D'une part, le groupe dispose d'une base clientèle solide et diversifiée et d'un carnet de commandes élevé. D'autre part, la plateforme Eniblock connait une traction très importante sur les NFTs, ce qui en fera le principal vecteur de croissance de The Blockchain Group pour les années à venir.

Le Groupe affiche une croissance de plus de 14% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2022 par rapport à 2021, en dépit de tensions fortes sur le recrutement et d'une conjoncture économique incertaine.

Fidèle à sa stratégie de développement par croissance externe, The Blockchain Group poursuivra également l'étude de dossiers d'acquisitions en 2022.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires semestriel 2022 : 20 juillet 2022

Résultats premier semestre 2022 : 13 octobre 2022