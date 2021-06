The Blockchain group : Nicolas le Herissier – Bounty Source

Bountysource dispose d'un fort potentiel qui n'est pas exploité à sa juste valeur. Son rachat l'an dernier par The Blockchain Group lui donne aujourd'hui les moyens d'accélérer. Les compétences de la communauté sont très demandées, mais nécessitent d'être mieux connues et structurées. Les perspectives de croissance sont significatives, à l'heure où les besoins en développement et bug bounty hunting ne cessent de grandir et où de plus en plus de développeurs choisissent d'exercer en indépendants. Pour profiter de ce contexte favorable, nous devons être capables de valoriser encore mieux nos atouts

Issu du monde des médias off et online, Nicolas Le Herissier évolue depuis 20 ans dans l'univers du digital, du marketing et du business development, avec un fort esprit d'entrepreneur. Pendant 5 ans, il occupe notamment des fonctions de management, marketing et digital chez IBM France, avant de diriger, de 2010 à 2014, le marketing de Houra.fr : un poste qui lui vaut de recevoir le prix de la personnalité marketing client de l'année 2012. Il prend ensuite la direction de la stratégie digitale du groupe Renault et devient associé à en parallèle la start-up Blocksnatch, qui développe des solutions blockchain au service des acteurs de la mobilité. Parce qu'il aime transmettre, il dispense également depuis plus de 13 ans son expertise dans plusieurs écoles et universités : IAE LA Rochelle, Panthéon- Sorbonne, ISCOM, Paris School of business et Paris Dauphine. Son parcours en faisait donc le candidat idéal pour prendre la direction de Bountysource.

sa direction Nicolas Le Herissier. L'expertise de ce dernier, à la croisée du marketing et du digital, sera précieuse pour structurer, animer et faire grandir cette communauté Open Source qui compte aujourd'hui 70000 développeurs dans le monde. Son objectif : offrir aux donneurs d'ordre une expérience client moderne et à la hauteur de leurs attentes. Pour cela, il entend bien profiter des synergies avec The Blockchain Group.

réellement internationale et non pas régionalisée (États-Unis, Europe, Asie…) comme c'est souvent le cas. Cette diversité géographique est un avantage certain pour les projets d'envergure qui doivent être menés dans des délais courts, puisqu'elle donne la possibilité aux donneurs d'ordre de constituer des équipes de développeurs qui se relaient en continu.

Nicolas Le Herissier pourra également compter sur les synergies naturelles qui existent entre Bountysource et The Blockchain Group, un groupe côté qui bénéficie d'une forte notoriété, et à laquelle elle appartient depuis 1 an.

Lorsque vous voulez faire monter en puissance une société, vous devez recruter les compétences métiers et supports dont vous avez besoin. Mais cela coûte cher et prend du temps. Notre appartenance à The Blockchain Group nous offre un vivier de compétences métiers dans lesquels nous pouvons puiser. C'est une grande chance dont je compte bien profiter », déclare le nouveau patron de Bounty Source.

Depuis son arrivée, Nicolas Le Herissier s'attelle à un premier chantier majeur : la refonte de la plate-forme, afin de rendre l'offre plus lisible et l'accès aux compétences plus évident. Dans cette perspective, il a entamé un travail d'identification des besoins de ceux qui la font vivre, à savoir les développeurs et les donneurs d'ordre.