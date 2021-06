The Blockchain group : launch of Eniblock

17 Juin 2021

The Blockchain Group lance Eniblock

Une suite complète de produit Blockchain à destination des

entreprises

The Blockchain Group, à travers sa filiale The Blockchain Xdev, spécialiste de la conception et le développement de solution basée sur la technologie Blockchain, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance et lance Eniblock, une suite complète de produits favorisant la conception de solution pour les entreprises basées sur des actifs digitaux.

Un positionnement stratégique au sein d'un marché très porteur

Depuis plus de 2 ans, The Blockchain Xdev accompagne avec succès plus de 30 clients grands comptes et PME dans la conception, le développement et la mise en production de leur solution Blockchain. Fort de son expérience unique dans l'intégration des actifs digitaux dans la finance, l'assurance, l'industrie, l'immobilier ou encore le gaming et de son expertise reconnue dans les différentes protocoles Blockchain public ou privé, The Blockchain Xdev a développé Eniblock, une suite de produit tout-en-un favorisant l'adoption des actifs digitaux et la transformation des entreprises vers la finance décentralisée.

Le lancement d'Eniblock se positionne comme le fer de lance de The Blockchain Group dans son ambition de devenir un acteur technologique de référence dans un marché estimé à près de 32 milliards d'euros d'ici 4 ans.

Eniblock : La suite d'application Blockchain pour toutes les entreprises