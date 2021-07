The Boeing Company : Toujours du potentiel 09/07/2021 | 08:51 Tommy Douziech 09/07/2021 | 08:51 achat En cours

Cours d'entrée : 237.77$ | Objectif : 274.7$ | Stop : 216$ | Potentiel : 15.53% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 274.7 $. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 254.48 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. THE BOEING COMPANY 10.61% 145 255 AIRBUS SE 21.43% 103 507 TEXTRON INC. 37.24% 15 165 DASSAULT AVIATION 9.09% 10 348 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. -16.86% 6 210 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -8.13% 5 464 AVICOPTER PLC -18.75% 4 994 EMBRAER S.A. 105.76% 2 839

Données financières USD EUR CA 2021 78 629 M - 66 300 M Résultat net 2021 560 M - 472 M Dette nette 2021 48 172 M - 40 619 M PER 2021 254x Rendement 2021 - Capitalisation 138 Mrd 138 Mrd 117 Mrd VE / CA 2021 2,37x VE / CA 2022 1,97x Nbr Employés 141 000 Flottant 57,7% Prochain événement sur THE BOEING COMPANY 28/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Cloture 236,77 $ Objectif de cours Moyen 261,86 $ Ecart / Objectif Moyen 10,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs David L. Calhoun President, Chief Executive Officer & Director Gregory D. Smith CFO & Executive VP-Enterprise Operations Lawrence W. Kellner Non-Executive Chairman Gregory L. Hyslop Chief Engineer, EVP-Engineering, Test & Technology Susan Doniz Chief Information Officer & SVP-Data Analytics