Boeing : Crédit Suisse relève son objectif de cours

06/10/2020 | 16:38

Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Boeing de 154 à 184 dollars, voyant des opportunités à court terme en raison de la prochaine mise en service du 737 MAX et des progrès potentiels sur un vaccin.



L'analyste a cependant maintenu sa recommandation à 'neutre' sur le titre, compte tenu de la hausse limitée de son objectif de cours, de la probabilité accrue de problèmes de développement futurs et de l'incertitude accrue concernant la valeur finale de la société.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.