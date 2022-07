Boeing : Jefferies réitère son conseil après les livraisons

Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 225 $ après les chiffres de livraisons du mois de Juin.



' Les commandes de juin ont été mitigées, avec 50 commandes brutes et 35 annulations entraînant 15 commandes nettes. Les commandes nettes depuis le début de l'année sont de 186, ou 205 si l'on tient compte de l'ASC 606 ' indique l'analyste.



Boeing a livré un total de 121 appareils commerciaux au cours du 2e trimestre (103 modèles 737, 2 modèles 747, 7 modèles 767 et 9 modèles 777).





