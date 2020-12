Boeing : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Boeing avec un objectif de cours relevé de 250 à 275 dollars, faisant un point sur les commandes et les livraisons du constructeur aéronautique américain.



Notant que Boeing n'a livré que sept avions au mois de novembre, contre 24 un an auparavant, le broker révise en baisse son estimation pour l'ensemble de 2020, passant de 138 à 126 livraisons attendues, à comparer à 380 réalisées en 2019.



Concernant 2021, Jefferies s'attend à un redémarrage des livraisons de MAX au cours du premier trimestre, avec 180 livraisons l'année prochaine pour ce type d'appareil, portant les livraisons totales d'avions sur l'année à 328.



